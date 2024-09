Tiffany & Co. e Pharrell Williams: A evolução da coleção Titan 

A primeira fase da coleção que uniu Pharrell Williams à Tiffany & Co destacou-se pelo seu design singular, remetendo para a simbologia do tridente de Poseidon - o Deus do mar. As peças — anéis, colares, pulseiras e brincos — em ouro amarelo de 18 quilates e titânio apresentavam uma fusão de espigões pontiagudos com detalhes suaves e curvos. Cada peça refletia uma dualidade de formas e materiais, um diálogo entre o punk e o clássico, o arrojado e o elegante. A utilização do titânio, material menos convencional na alta joalharia, e a configuração inversa dos diamantes, trouxeram uma estética desafiadora à coleção.

Pharrell Williams enalteceu a inspiração aquática por detrás dos designs, conectando a estética poderosa ao mito de Poseidon e à sua própria ligação pessoal com o oceano, refletida no local onde cresceu, Virginia Beach. Esta coleção original trouxe uma frescura audaz ao catálogo da Tiffany & Co., com uma abordagem técnica impecável e um foco no movimento e funcionalidade das peças, sempre mantendo a tradição de excelência artesanal da Maison.

Agora, com o relançamento da coleção em setembro, esta é levada a um novo patamar, introduzindo-se agora as pérolas de água doce. Esta adição sofisticada amplia o motivo de espiga que caracteriza a linha Tiffany Titan, enquanto retém a essência ousada dos primeiros designs. Entre as novas peças destacam-se um colar em ouro de 18 quilates adornado com pérolas de mais de 11 mm e diamantes, que mistura o delicado com o robusto de forma inesperada.

A coleção inclui também uma pulseira, um anel e um par de brincos, todos incorporados com pérolas, adicionando uma subtileza clássica e refinada à linguagem visual previamente estabelecida pela coleção. Estas novas criações refletem o compromisso da marca norte-americana em homenagear a sua longa tradição com esta matéria-prima que o mar nos dá, ao mesmo tempo que desafia as convenções com um design contemporâneo.