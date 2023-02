Jaeger-LeCoultre lança trilogia limitada inspirada em pinturas asiáticas

Uma das mais famosas e respeitadas manufaturas suíças acaba de lançar três novos relógios de edição limitada, parte da série Rendez-Vous Sonatina, inspirados na secular tradição asiática de retratar a natureza em belas imagens. As plantas e os animais têm um peso simbólico nas culturas orientais, sendo que a pintura da natureza teve desde sempre um papel fulcral na história da arte oriental. As "imagens de flores e pássaros" eram as mais populares no seu apogeu.

Trilogia Rendez-Vous Sonatina Peaceful Nature Foto: Jaeger-LeCoultre

A nova trilogia une, assim, os know-how asiático e ocidental numa fusão de artes decorativas e técnicas de alta-relojoaria, como especial destaque para a pintura em miniatura, trabalho em laca e a cravação de pedras preciosas, especialidades do atelier de Métiers Rares da Jaeger-LeCoultre. A lacagem urushui, por exemplo, é uma técnica artesanal muito antiga, trazida do continente asiático para a Europa pela primeira vez no século XVI.

Modelo Rendez-Vous Sonatina Peaceful Nature Pássaro Martim-Pescador Foto: Jaeger-LeCoultre

Cada modelo Rendez-Vous Sonatina Peaceful Nature tem uma pintura diferente no mostrador. A Garça, sobre um fundo de laca-azul esverdeada, simboliza longevidade e encarna a felicidade e epresenta também uma longa e tranquila vida de casamento, dado ser um animal monogâmico. Num mostrador castanho-dourado, o pássaro Martim-Pescador é prenúncio de verão e representa beleza, virtude, fidelidade, devoção e um casamento feliz. Por fim, o Koi cor-de-laranja nada sob a superfície de um lago no mostrador preto. O peixe representa coragem, perseverança, abundância e boa sorte.

Modelo Rendez-Vous Sonatina Peaceful Nature Garça Foto: Jaeger-LeCoultre

Delicados anéis de diamantes completam a decoração final, tanto no mostrador como na luneta, a par de uma estrela dourada, na borda do mostrador, que marca a hora de uma reunião especial. O indicador dia/noite é visível através de uma abertura oval, no meio de cada imagem, e uma elegante correia em pele de crocodilo ajusta o modelo ao pulso, através de um fecho em ouro rosa.

Modelo Rendez-Vous Sonatina Peaceful Nature Koi Foto: Jaeger-LeCoultre

Os novos Rendez-Vous Sonatina são limitados a dez exemplares de cada versão e estão disponíveis exclusivamente nas boutiques Jaeger-LeCoultre.