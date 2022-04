Cartier lança uma das mais raras coleções de relógios Tank

Desde a introdução da coleção Tank em 1917, a famosa gama de caixa retangular alongada, Cartier lançou inúmeras versões destes relógios. No entanto, poucas tem a admiração dos compradores como o Chinoise, definido pelas largas barras horizontais na parte superior e inferior da caixa. Este incrível relógio surgiu pela primeira vez em 1922 e já não é produzido deste 2004, o que o torna um dos modelos mais raros.

Cartier anunciou o regresso de Chinoise a propósito do programa Privé da Cartier, que ressuscita anualmente novos modelos. Vimos o Cloche, Asymétrique e Tonneau em forma de sino regressarem recentemente às boutiques. Agora, a Chinoise é a nova sensação anunciado para celebrar o 100º aniversário deste modelo.

Tank Chinoise Foto: Cartier

A Cartier não se limitou a trazer de volta o mesmo desenho de Chinoise e acabou por adicionar novos elementos. O destaque das duas novas versões vem com um mostrador esqueletizado para mostrar o movimento por baixo. O padrão do relógio tem o propósito de imitar o desenho das janelas tradicionais chinesas. É todo o talento da relojoaria moderna dentro de um desenho clássico e centenário.

Relógio Tank Louis Cartier Foto: Cartier

No ano passado, o Tank surgiu numa multiplicidade de cores, mas este ano a Cartier aperfeiçou-se numa tonalidade em particular: o preto. Há um novo Louis Cartier Tank e três dos Tank Musts mais acessíveis com mostradores pretos impressionantes. Mas a maior novidade é o Tank Louis Cartier com um mostrador vermelho cintilante, da cor da framboesa.

Relógio Santos-Dummont de Cartier Foto: Cartier

Para além do relançamento dos Tank, a Cartier este ano apostou numa vasta gama de novos relógios. Destacamos Masse Mystérieuse, verdadeiramente misterioso, dado que Cartier fez desaparecer metade dele. Outra novidade é o relógio Pushin' Pasha da coleção desportiva da marca. Por último, mas não menos importante, este ano vamos poder encontrar os famosos relógios Santos-Dumont banhados em verniz.