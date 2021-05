Homem do mês: Stanley Tucci

O estilo de Tucci pode ser descrito como a mistura entre um vinicultor da Toscana e um pai dos Hamptons. Está sempre sempre impecavelmente bem vestido, quer esteja de calças de algodão e polo na estreia de um filme ou a fazer cocktails vestido com um gillet de malha. Vale a pena seguir o ator no Instagram, onde partilha alegremente as receitas das suas criações.

Na entrada para a gravação do podcast 'The Road Less Traveled', em 2019 Foto: ©Instagram StanleyTucci

Há um carisma evidente na forma como mistura itens básicos luxuosos com peças de roupa que são verdadeiros investimentos. O seu guarda-roupa é refinado e polido, mas despretensioso e completamente exequível, com básicos de qualidade, como polos, ténis, calças descontraídas e blazers formais, e ainda uma seleção de cintos e acessórios (écharpes, lenços de bolso e óculos) para alegrar um pouco as coisas. Sem esquecer os fatos completos, onde o colete é obrigatório.

No visionamento do filme que realizou 'O Ultimo Retrato', no Museu Guggenheim, Nova Iorque, em 2018

O resultado da sua abordagem à roupa levou-o, ao longo dos anos, a reunir uma coleção de looks intemporais, que fazem sentido agora e sempre, como se comprova na série de viagens Searching for Italy (transmitida pela CNN) ou nas páginas do seu livro Taste, My Life Through Food, lançado este mês.