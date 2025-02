Tudo o que precisa para uma viagem à neve

Se está a planear uma viagem à neve, seja para fazer ski, snowboard ou simplesmente desfrutar das paisagens de inverno, há algo essencial que não pode se esquecer: a roupa adequada. O frio extremo, a humidade e a necessidade de mobilidade exigem peças técnicas que garantam conforto, proteção e desempenho.

Para se vestir corretamente na neve, é fundamental adotar o sistema de camadas. A primeira camada, também chamada de roupa térmica, é responsável por afastar a transpiração e manter o corpo seco. Escolha camisolas e calças interiores de materiais sintéticos ou lã merino, que oferecem um excelente equilíbrio entre isolamento e respirabilidade.

X-Bionic: T-shirt de Ski Energy Accumulator 4.0 (€155) e Calças de Ski Energy Accumulator 4.0 (€155). Foto: DR

A segunda camada tem a função de manter o calor corporal e pode variar consoante a temperatura. Um fleece ou um casaco de penas são opções ideais para esta etapa, sendo leves, quentes e fáceis de combinar com o restante equipamento.

Pantagonia, Men's R1® Thermal Full-Zip Hoody, €208,25. Foto: DR

Já a terceira camada serve como barreira contra o vento e a neve. Um bom casaco impermeável e corta-vento é essencial, de preferência com alta resistência à água e boa ventilação para evitar condensação no interior. As calças de neve seguem a mesma lógica e devem ser resistentes, impermeáveis e ajustáveis para garantir conforto e liberdade de movimentos.

Columbia, fato completo com casaco e calças para a neve. Foto: DR

Além das camadas principais, os acessórios são indispensáveis para garantir proteção total contra o frio. As mãos, por exemplo, são extremamente sensíveis às baixas temperaturas e devem estar bem protegidas com luvas térmicas e impermeáveis. Para snowboard, as mittens (luvas tipo manápula) são uma alternativa ainda mais eficaz para reter o calor. Nos pés, as meias técnicas desempenham um papel crucial: opte por modelos de lã merino ou sintéticos, com compressão média para evitar que deslizem dentro da bota e garantir uma boa circulação sanguínea.

Moncler, Leather-trimmed ski gloves, €590. Foto: DR

A cabeça e o rosto também precisam de atenção especial, pois uma grande parte do calor corporal é perdida através destas zonas. Um gorro térmico, suficientemente fino para caber debaixo do capacete, é essencial. Para dias de frio intenso, um buff ou máscara de neoprene ajuda a proteger o pescoço e o rosto do vento gelado. Os olhos também precisam de proteção, já que a neve reflete intensamente os raios solares. Para fazer ski ou snowboard, os óculos de neve (goggles) com lentes adaptadas à luminosidade e tratamento anti-embaciamento são indispensáveis. Fora das pistas, um bom par de óculos de sol com proteção UV também é altamente recomendado.

Quiksilver, Beanie for Men, €17,50. Foto: DR

Oakley, Line Miner™ Pro L Snow Goggles, €300. Foto: DR

O calçado certo faz toda a diferença, tanto dentro como fora da pista. Para a prática de ski ou snowboard, as botas específicas fazem parte do equipamento, mas para deslocações fora das pistas deve optar por botas de neve impermeáveis, com sola antiderrapante e isolamento térmico. Se houver muita neve fofa, galochas térmicas podem ser uma boa opção para evitar infiltrações. Há ainda pequenos extras que podem tornar a experiência na neve muito mais confortável, como protetor solar e batom hidratante para evitar queimaduras pelo frio e pelo sol, uma mochila pequena para transportar água e snacks, aquecedores de mãos e pés que funcionam como pequenos sachês térmicos e até uma muda de roupa seca para trocar no final do dia.

The North Face, Botas de neve impermeáveis em pele Bergen para homem, €150. Foto: DR

Apostar em camadas adequadas, acessórios de qualidade e manter o corpo seco e quente fará toda a diferença na experiência.