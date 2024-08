Sanjo Football Mountaineering. Uma fusão entre o desporto e a natureza

A Sanjo, marca nacional de calçado e agora também de vestuário e acessórios, apresenta a sua mais recente coleção para o outono/inverno 2024/25. "Football Mountaineering" é uma homenagem contemporânea às memórias do futebol dos anos 80, resgatando a essência de uma era em que a marca calçava orgulhosamente as equipas de futebol locais. Mas a Sanjo não se limita ao passado; transforma-o, inovando com uma abordagem que combina a energia vibrante do desporto rei com a simultânea serenidade e robustez das paisagens montanhosas.



"Football Mountaineering" surge como um diálogo dinâmico entre o campo de futebol e a montanha, propondo uma narrativa na qual cada peça representa uma etapa de uma jornada, desde o aquecimento no relvado até à conquista do cume. Esta abordagem original é marcada pela junção de silhuetas vincadamente desportivas com detalhes técnicos sólidos.

Esta coleção é uma homenagem contemporânea às memórias do futebol dos anos 80, resgatando a essência de uma era em que a marca calçava orgulhosamente as equipas de futebol locais. Foto: @Sanjo

Vítor Costa, Diretor Criativo da Sanjo, sublinha em comunicado a intenção por detrás desta coleção: "Queríamos criar uma fusão empolgante entre o futebol e a montanha, através de uma ideia que alia o ritmo vibrante do desporto à funcionalidade e estilo do vestuário de montanha. Esta é uma abordagem versátil, que espero que atraia tanto os fãs de futebol quanto os aventureiros ao ar livre. Além disso, não quisemos deixar de parte o toque de streetstyle que traz o apelo emocional e estético, tão habituais da Sanjo."

A paleta de cores é uma celebração dos elementos naturais e desportivos, com verdes e azuis inspirados nos estádios, contrastando com os tons terrosos das montanhas. Foto: @Sanjo

A estética da coleção é marcada por cortes modernos e funcionais, com tecidos técnicos que proporcionam conforto e proteção. Entre os materiais escolhidos, destaca-se a lã burel, um símbolo da tradição têxtil portuguesa, e a cordura, conhecida pela sua resistência e impermeabilidade. Estes materiais duráveis são complementados por tecidos leves e respiráveis, típicos dos uniformes desportivos, garantindo uma combinação perfeita entre estilo, funcionalidade e conforto. A sustentabilidade, uma preocupação crescente na indústria da moda, também ocupa um lugar de destaque, com o uso de materiais reciclados e processos de produção que visam minimizar o impacto ambiental.

A linha inclui calças, casacos em ganga, hoodies e t-shirts, todas com detalhes que evocam a herança clubística dos anos 80. Foto: @Sanjo

Além dos aspetos técnicos e funcionais, a coleção contempla uma ampla gama de peças que apelam tanto ao gosto vintage quanto ao contemporâneo. A linha inclui calças, casacos em ganga, hoodies e t-shirts, todas com detalhes que evocam a herança clubística dos anos 80. A paleta de cores é uma celebração dos elementos naturais e desportivos, com verdes e azuis inspirados nos estádios, contrastando com os tons terrosos das montanhas.

A coleção surge como um diálogo dinâmico entre o campo de futebol e a montanha, propondo uma narrativa onde cada peça representa uma etapa de uma jornada, desde o aquecimento no relvado até à conquista do cume. Foto: @Sanjo

"Football Mountaineering" é mais do que uma simples coleção de moda; é uma celebração da história e da inovação, uma homenagem às raízes da Sanjo e uma visão para o futuro.