Num verão em que o luxo se redefine com traços de leveza e propósito, a Massimo Dutti dá um passo além e instala-se temporariamente em Saint-Tropez. Até 31 de outubro deste ano, a emblemática Rue Général Allard acolhe uma pop-up store que sintetiza o ADN da marca espanhola: sofisticação subtil, formas refinadas e uma sensibilidade mediterrânica em sintonia com o lugar.

Com 212 metros quadrados de espaço cuidadosamente pensado, a nova boutique efémera da Massimo Dutti propõe uma experiência imersiva na elegância tranquila da Riviera Francesa. Mais do que uma extensão comercial, é um ponto de encontro entre moda, arte e cultura, em que cada detalhe é pensado para se fundir com o charme intemporal de Saint-Tropez.

Massimo Dutti instala-se temporariamente em Saint-Tropez até 31 de outubro de 2025. Foto: @MassimoDutti

A coleção Primavera/Verão 2025, disponível no espaço, é um reflexo da filosofia estética que a marca tem vindo a consolidar: peças que respiram naturalidade, conforto e rigor silencioso. Para homem e mulher, os materiais são escolhidos com sensibilidade tátil - linhos em tons areia, malhas arejadas que captam o brilho dourado do entardecer e cortes fluidos que aliam alfaiataria contemporânea a uma descontração pensada. Aqui, o verão veste-se com propósito e intemporalidade, longe de excessos ou ostentações.

A instalação para o espaço de Saint-Tropez. Foto: @MassimoDutti

A pop-up de Saint-Tropez marca também um novo capítulo do projeto Art in Progress, a iniciativa da Massimo Dutti que procura cruzar moda com arte contemporânea. Nesta edição, a marca colabora com ELIURPI, a dupla catalã formada por Elisabet Urpí e Nacho Umpiérrez, conhecida pela abordagem escultórica ao design e ao artesanato. Fundado em 2010, o estúdio espanhol tem vindo a romper com fronteiras entre função e expressão, criando objetos que desafiam a lógica utilitária e reivindicam a beleza como linguagem.

A instalação para o espaço de Saint-Tropez inscreve-se nesta linha de pensamento: são obras que não competem com a roupa, mas que a enquadram em cenários silenciosos onde a moda pode respirar e dialogar com outras formas de criatividade.