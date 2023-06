Mais de 390 criações de Nuno Baltazar à venda em leilão

Nuno Baltazar, conhecido designer nacional e presença indiscutível nos mais importantes eventos de Moda do país, encontra-se no processo de leiloar 393 criações originais após declarar insolvência do seu atelier em março do ano passado, aberto desde 2018 na Rua do Bolhão no Porto.



O leilão eletrónico está a decorrer na plataforma Leilosoc até 17 de julho, e inclui peças de homem e de mulher, como calçado, acessórios, fatos e vestidos de cerimónia. Engloba ainda duas máquinas de costura, tecidos avaliados em 1615 euros e uma mesa de trabalho. A totalidade dos ativos deverá valer cerca de 26 mil euros.

No total estão 393 peças em leilão. Foto: Leilosoc

Os lotes mais baratos custam cerca de 8 euros. Foto: Leilosoc

Os lotes podem ser adquiridos por valores unitários entre os 8,50 e os 182,75 euros até às 18h de dia 17 do próximo mês, avança a plataforma online em comunicado de imprensa. O catálogo pode ser consultado aqui.



Nuno Baltazar nasceu em janeiro de 1976, em Lisboa, mas foi no Porto que encontrou a sua paixão pelo desenho. Licenciou-se em design de Moda em 1998 pelo Citex (Centro de Formação Profissional para a Indústria Têxtil), mas não antes de conquistar prémios como o Sangue Novo em 1996 ou o de melhor design da revista Máxima em 1996 e 1997. Com a carreira lançada, começou a apresentar regularmente as suas coleções em 1999, primeiro ao lado de Paulo Cravo e, depois, como Nuno Baltazar, tornando-se um dos grandes nomes das semanas da Moda do país e internacionalmente.

Em 2001 começou a desenvolver sozinho a imagem da apresentadora e ativista Catarina Furtado, hoje amiga de longa data, e em 2005 abriu a sua primeira loja no Porto. Com mais de vinte anos de carreira, os seus designs brilharam em atrizes, influencers e inclusive jornalistas.