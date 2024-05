Novo modelo da Birkenstock é inspirado em Tóquio

Este lançamento procura redefinir o conceito do calçado casual e também convida a uma jornada pela cidade e pela natureza. Foto: DR

A fusão entre o conforto lendário da Birkenstock e osdão luz ao mais recente modelo da marca alemã - as sandálias Shinjuku. Este lançamento procura redefinir o conceito do calçado casual e também convida a uma jornada pela cidade e pela natureza, trazendo consigo uma aura de aventura e estilo.Inspiradas no dinâmico distrito de Shinjuku, em Tóquio, estas sandálias homónimas captam a essência vibrante deste enclave urbano.É neste contexto que as sandálias encontram a sua musa, incorporando a energia criativa e a fusão entre o tradicional e o contemporâneo que definem este local emblemático.Com um olhar voltado para o futuro, as sandálias Shinjuku são mais do que um calçado; representam-se como sendo uma declaração de intenções.A sua construção única é uma ode à durabilidade e funcionalidade, com materiais cuidadosamente selecionados para garantir conforto e estabilidade em qualquer terreno.O coração deste calçado é a sua, que combina cortiça natural com microfibra de alta qualidade. Esta sola foi projetada para se adaptar ao contorno único de cada pé, proporcionando o máximo de conforto e suporte. Além disso, apresenta características inovadoras, como as, garantem um ajuste perfeito e um caminhar suave em todas as circunstâncias.Um dos destaques deste modelo é a sua, uma inovação que combina praticidade com estilo. Totalmente metálica e, esta fivela é um testemunho do compromisso da Birkenstock com a qualidade e a excelência artesanal. Além disso, o logótipo da marca em letras ousadas na correia adiciona um toque de distinção a este design já impressionante.