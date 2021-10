Nike lança sapatilhas Crater Impact, com 25% de materiais reciclados

As novas sapatilhas Nike Crater Impact.

As novas sapatilhas Nike Crater Impact.

As novas sapatilhas Nike Crater Impact.

junta-se a outras marcas que estão a tomar consciência do impacto que a indústria da moda tem no meio-ambiente, e está a levar a sério a questão climática através da iniciativa Move to Zero, que tem o objetivo de transformar "lixo" em sapatilhas.Com o objetivo de traçar um caminho rumo a um futuro neutro em carbono, com zero desperdício, a Nike tem lançamentos cada vez mais aprimorados neste sentido, como disso são exemplo as novas sapatilhas. São fabricadas através de processos mais eficientes, têm cerca de 25% de materiais reciclados, e são leves como uma pena.O chamado "lixo", foi usado de forma discreta, pelo é difícil olhar para esta novidade e saber que são feitas a partir do mesmo. Assentes numa entressola Crater, uma peça de espuma ultraleve, cómoda e que oferece um excelente amortecimento. Têm um desenho texturizado, que parece ter-se inspirado num meteorito, em cores como o verde ou o laranja. O cano de corte baixo éuma garantia de conforto e o Swoosh bordado nas laterais dá o toque final a estas sapatilhas.Proteger o futuro do desporto significa fazer a nossa parte para proteger o planeta", lê-se, no comunicado deste lançamento. Desde as novíssimas, a Nike está a renovar os seus processos de fabrico e a utilizar materiais reciclados, de forma a que possa ser uma marca mais amiga do ambiente.O novo lançamento das Crater Impact, que está disponível nas lojas da JD, tem uma variedade de cores, tanto para homem como para mulher. A partir de €85.