Companhia israelita traz figurinos da Casa Dior a Lisboa

Sharon Eyal e Gai Behar são dois nomes sonantes na dança contemporânea. A primeira fundou a L-E-V («coração» em hebraico), a aclamada companhia de dança israelita fundada; o segundo, criativo de Jerusalém, é produtor de música e co-criador da peça que juntos apresentam a Lisboa.

No Grande Auditório do CCB, entre 4 e 5 de novembro poderemos ver Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart, última parte da trilogia Love Cycle, com música de Ori Lichtik. "O terceiro capítulo encerra a narrativa sobre o amor baseada no poema OCD, de Neil Hilborn, que reflete o sentimento pela perspetiva de alguém que tem transtorno obsessivo-compulsivo", lê-se no comunicado de imprensa.

O espectáculo. Foto: DR

Uma das maiores curiosidades acerca da peça é que os figurinos são vestido por Maria Grazia Chiuri, da Casa Dior. "Nove bailarinos embarcam numa viagem intensa pelos altos e baixos do amor e das relações. A intensidade e dessincronização, com múltiplos focos de dança no palco que apesar de dispersos se enlaçam em diferentes compassos. A criação de espaço para se ouvir a universalidade da linguagem amorosa através da música e de uma expressividade inigualável dos bailarinos."



Sexta, 4, às 21h e sábado, 5, às 19h no Grande Auditório do CCB, em Lisboa, e os bilhetes custam de €21 a €35.