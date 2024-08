Mora em Nova Iorque há oito anos, mas viveu toda a vida em Lisboa, "sempre junto ao oceano", como conta na biografia que está atualmente na nova campanha da Zara Men. Menino prodígio da Central Models, Francisco Martins, ou Kiko, como é carinhosamente apelidado e como fez nome na carreira de modelo, já fez campanhas internacionais para marcas de renome como a Calvin Klein ou a Giorgio Armani.

Kiko Henriques na campanha da Zara Men nas ruas de Nova Iorque. Foto: Zara

Num roteiro visual por Nova Iorque, fotografado para a nova estação da Zara Men, Kiko diz que começa o seu dia com "um workout de alta intensidade, alternado com ténis e futebol, seguido de um Cappuccino gelado, que aguça a minha criatividade". Diz-se um profundo amante da cidade, explorando-a de bicicleta pelas ruas, espreitando locais secretos, e captando-os com a sua máquina fotográfica. Na campanha, um dos looks que usa é pelo bairro de Soho, um dos mais cool da cidade.

Nos looks da campanha, vêmo-lo usar t-shirts com riscas, um comeback no outono, jeans descontraídos com camisas brancas, um básico para todas as ocasiões, em sítios como o Rigor Hill Market, em Broadway, para "ir com um livro preparado para virar páginas entre o café da manhã e a sanduíche do almoço", que combina "cozinha, hospitalidade e ingredientes do Norte e do Vale Hudson". Um dos looks mais elegantes, Francisco veste-o na galeria de arte R & Company Gallery, de design contemporâneo, onde já exibiram artistas como Ettore Sottsass e Jeff Zimmerman.

O modelo português passa, ainda pelo restaurante Il Buco Alimentari, o que "pode parecer casa de excêntricos aristocratas italianos", mas onde encontra o conforto da comida mediterrânica com as melhores pastas italianas, e pelo Le Dive, uma brasserie tipicamente francesa e que é um pequeno recanto na cidade a evocar Paris. A "sua" coleção já está disponível na Zara.