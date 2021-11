Josh O’Connor, o homem com mais estilo do mês (e talvez do ano)

Conhecido pelas interpretações em God’s Own Country, Os Durrells e, mais recentemente, The Crown, a série onde interpreta um conturbado príncipe Carlos de Inglaterra (e que lhe valeu o Emmy para melhor ator em série dramática), agora Josh O’Connor dá vida a mais uma personagem, neste caso em Mothering Sunday, um filme com estreia marcada para o fim do ano e que conta com Colin Firth, Olivia Colman e Odessa Young no elenco.

Josh O’Connor na estreia do Filme 'Mothering Sunday' no Festival de cinema de Roma, Outubro 2021 Foto: Getty Images

Josh O’Connor na photocall do filme 'Mothering Sunday' no Festival de cinema de Roma, Outubro 2021 Foto: Getty Images







Josh O´Connor na estreia do filme 'Mothering Sunday' no Festival BFI em Londres, Outubro 2021 Foto: Getty Images

As diferentes sessões de estreia e os festivais onde o filme tem sido apresentado dão espaço para que o estilo inconfundível do ator, que também é o rosto das campanhas da Loewe e da Bulgari, se faça notar.

Josh O´Connor na gala de Alta Joalharia da Bulgari em Londres, Outubro 2021 Foto: Getty Images

Josh O´Connor na apresentação do filme 'Mothering Sunday' no Festival de Cinema dos Hamptons, Outubro 2021 Foto: Getty Images

Com um sentido estético apurado, o inglês de 31 anos ajusta as novas tendências ao seu gosto pessoal, brincando com diversos acessórios e bainhas de diferentes tamanhos.

Josh O’Connor na entrega de prémios Emmys em Los Angeles, Setembro 2021 Foto: Getty Images

Josh O’Connor na estreia do filme 'Mothering Sunday' no Festival de Cinema de Toronto, Setembro 2021 Foto: Getty Images

Josh O’Connor no MET Gala em Nova Iorque, Setembro 2021 Foto: Getty Images

O veredito é certo. Josh O’Connor é um dos atores a seguir nesta temporada de prémios que se aproxima.