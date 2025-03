Relógio histórico de Neil Armstrong vai a leilão

Após o sucesso da missão Apollo 11, a Omega decidiu homenagear os astronautas da NASA oferecendo-lhes uma edição especial do Omega Speedmaster, feita em ouro de 18 quilates. Apenas 28 unidades foram entregues aos astronautas durante um jantar de gala realizado em Houston, no final de 1969. Neil Armstrong recebeu o relógio número 17, que traz uma dedicatória especial gravada na parte de trás: "Astronauta Neil A. Armstrong, para marcar a conquista do espaço pelo homem com tempo, através do tempo, a tempo, Gemini 8, Apollo 11, No. 17."

Neil Armstrong Foto: Getty Images

Embora este não tenha sido o relógio que Armstrong levou para a Lua – esse faz parte da coleção do Smithsonian Institution –, trata-se de um objeto com grande valor histórico e emocional. Armstrong usou-o em diversas ocasiões importantes ao longo da sua vida, e os sinais de desgaste visíveis demonstram essa ligação pessoal.

A parte traseira da caixa do relógio onde pode ler-se a dedicatória: "Para marcar a conquista do espaço pelo homem com o tempo, através do tempo, a tempo." Foto: RR Auction

No próximo dia 17de abril, esta peça única será leiloada pela RR Auctions, em Cambridge, Massachusetts. O valor estimado ultrapassa 2 milhões de dólares, o que poderá torná-lo num dos Omega Speedmaster mais valiosos de sempre. Parte do valor arrecadado será doado a causas de solidariedade apoiadas por Armstrong.

Neil Armstrong a usar o relógio Tribute to Astronauts Omega Speedmaster Pro Foto: RR Auction

O leilão deverá atrair colecionadores, entusiastas de relógios e apaixonados pela exploração espacial. Há até rumores de que a própria Omega possa tentar readquirir a peça para o seu acervo. Mais do que um simples relógio, trata-se de um verdadeiro pedaço da história da humanidade, um tributo ao homem que protagonizou um dos momentos mais inesquecíveis de sempre.