Há um novo ginásio hi-tech na cidade

Chama-se Circle Augmented Wellness e, como o próprio nome indica, é um ginásio onde corpo e mente estão em igualdade de relevância. Pensado por três sócios que sentiram falta de um lugar onde o exercício físico se aliasse ao aprofundamento do bem estar em todas as suas formas, o Circle inaugurou recentemente na zona de São Sebastião da Pedreira, promovendo hábitos saudáveis e círculos de boas influencias.





O Circle estreia a plataforma PRAMA em Portugal Foto: D.R.

Em que é que isto tudo se traduz? Numa abordagem 360º que pretende impulsionar o desenvolvimento humano através do bem-estar físico e mental, disponibilizando consultas de avaliação integral do movimento, nutrição comportamental e funcional, osteopatia e duas salas de spa.

Mas a estrela aqui é a tecnologia. O Circle estreia a plataforma PRAMA em Portugal, uma inovação que consiste em circuitos otimizados que exploram os movimentos através de uma base tecnológica desenhada para melhorar a performance em dinâmicas de grupo, em família e para crianças. Os treinos baseiam-se na interatividade que torna a experiência não só mais interessante como requer um nível de concentração perfeito para uma abstração total do mundo exterior. O circuito é escolhido de acordo com o treino e, através dos ecrãs nas salas, seguem-se os exercícios, tempos e mudanças de nível. O chão dos estúdios de treino tem a particularidade de estar equipado com um revestimento que reage ao movimento e que também dita os exercícios a realizar e a música ambiente define o ritmo a implementar em cada um.





Os balneários Foto: D.R.

O resultado é um treino que eleva a consciência, a performance e o potencial humano, além de se traduzir num momento divertido que termina com uma sensação generalizada de bem estar.

Poderá escolher entre as dinâmicas de grupo ou treinos personalizados, assim como alternar esta experiência com aulas de ioga ou de pilates. E a cereja no topo do bolo é o restaurante que também está prestes a abrir, com a assinatura saudável do Ela Canela (Campo de Ourique).





A sala de treino Foto: D.R.

CIRCLE – Rua Marquês Sá da Bandeira, 16A-B | 1050-148 Lisboa

Telefone – 215 894 861 |Móvel – 916 044 611