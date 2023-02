Este hoodie é à prova de breakups (se ficar sem ele, a marca dá-lhe outro)

Quantas relações acabam sem que as roupas "comuns" (peças que ambos usam) sejam divididas decentemente? Quase podemos apostar que já ficou. A pensar nesse dilema,abordou de forma criativa a questão e lançou a iniciativa e o hoodie

Enquanto existe amor, a partilha das peças está assegurada, o problema está no momento em que a relação chega ao fim e as roupas não são restituídas ao dono original. A pensar em todos os hoodies "roubados" por conta de corações partidos, a marca portuguesa +351 lança este hoodie que tem duas cores, "um casaco cuja etiqueta expõe uma política de ruptura de relacionamento que garante ao cliente uma nova peça gratuita no caso deste hoodie ser levado pela outra pessoa da relação." Sim, leu bem. Se ficar sem o seu hoodie partilhado, apresenta a etiqueta à marca, o talão de compra e as provas da ruptura e será ressarcido com uma peça nova, igual. Na etiqueta, que é um dos detalhes que distingue esta peça, está escrita toda a política de ruptura de relacionamento, redigida oficialmente pelo advogado Nuno Nogueira Pinto. Certidão de divórcio, bloqueio dos contactos no telefone ou dos perfis das redes sociais ou mudanças de titularidade de contratos, são apenas alguns dos exemplos possível para dar como prova.

"The Breakup-Proof Hoodie". Foto: João Hasselberg|+351

"Em caso de ocorrência de qualquer vicissitude (…), a +351 compromete-se a fornecer, por uma só vez, um produto equivalente e com as mesmas características ao(à) cliente que comprovadamente demonstrar já não se encontrar na posse do produto originalmente adquirido por força da referida ruptura da relação com o terceiro", pode ler-se num dos termos da etiqueta.

"Sabemos que, tendencialmente, o Dia dos Namorados é sobre celebrar clichés e todas as coisas bonitas e românticas que uma relação nos traz. Mas não nos podemos esquecer que também as relações têm os seus momentos azedos e, inclusivamente, acabam", começa por dizer Ana Penha e Costa, fundadora da +351."Numa abordagem quase irónica, quisemos retratar esta particularidade do fim das relações quando uma das partes acaba a ficar com roupa da outra pessoa. A +351 entra em defesa do cliente e de todos os hoodies que ficam sem guarda partilhada."

"The Breakup-Proof Hoodie". Foto: João Hasselberg|+351

À semelhança das coleções da +351, também o "The breakup-proof hoodie" é unissexo, custa €155 e é 100% português, produzido no norte do país. Esta é uma edição limitada e estará à venda a partir de 10 de fevereiro nas lojas +351 e online.