O ano do Coelho chegou à Moda

A tradição chinesa acredita que o que se faz no início de um novo ano afeta a sorte de cada um nos 12 meses seguintes. Tudo conta, dos alimentos que comemos aos amigos com quem estamos, sem esquecer as cores que vestimos - as mais indicadas para trazer sorte este ano são o vermelho, o cor-de-rosa, o roxo e o azul.

Em Portugal, o novo ano chinês, que começa este domingo, 22, assinala-se no Museu do Oriente com entrada gratuita neste dia e uma programação que se estende nas semanas seguintes, entre workshops, concertos, visitas e atividades para os mais novos.

Alguns restaurantes terão menus especiais, como o JNcQuoui Asia, o Soão – Taberna Asiatica, ou o Boa-Bao (nos restaurantes de Lisboa e do Porto).

Rrestaurante JNcQUOI Asia Foto: D.R

E para que tudo seja perfeito para começar o ano do Coelho marcas como a Gucci, a Dior entre outras, criaram peças especiais em que o pequeno animal é a personagem principal.

Sweatshirt em algodão estampado edição Ano do Coelho, €690, Burberry. Foto: D.R

Calções em seda estampada coleção The Year of The Rabbit, €880, Gucci. Foto: D.R

Blusão Oswald em pele e lã coleção Lunar New Year Disney x Givenchy, €3850, Givenchy. Foto: D.R

Relógio Happy Sport Year of the Rabbit edição limitada em aço inoxidável e ouro ético rosa com diamantes, preço sob consulta, Chopard. Foto: D.R

Boné em algodão bordado coleção Lunar New Year Dior by ERL, €500, Dior Homme. Foto: D.R

Cardigan em lã, coleção TommyxMiffy Lunar New Year, €249,90, Tommy Hilfiger. Foto: D.R

Headphones Beoplay H95 Lunar Red, €899, Bang & Olufsen. Foto: D.R

T-shirt em algodão estampado coleção Chinese New Year, €255, Moschino. Foto: D.R

Caderno em pele estampada, €80, Montblanc. Foto: D.R