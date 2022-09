Robert Aramayo, o homem mais bem vestido de 'O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder'

Saber como coordenar um fato nas mais diferentes situações é uma arte em que muitos têm dúvidas. Durante as diferentes apresentações e estreias da série O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, da Amazon Prime, Robert Aramayo que interpreta Elrond tem-se revelado um mestre na arte de saber como vestir um fato, seja ele clássico de alfaiataria, ou mais descontraído. Mostramos-lhe como.



Veludo

Uma das tendências incontornáveis da estação ganha outra vida quando combinada com camisas contrastantes que quebram o brilho natural do veludo. Escolher uma gravata na mesma cor e tecido do fato torna-o uma declaração de estilo ainda maior, principalmente quando as calças só têm pequenos detalhes do tecido do blazer.

O ator inglês na estreia da série 'O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder em Londres' a 30 de agosto Foto: Getty Images

Clássico

As linhas mais tradicionais da alfaiataria podem ser contrapostas, numa afirmação de personalidade, com uma t-shirt de algodão branca, principalmente se tiver uma gola mais larga, uma das tendências da estação.

Robert Aramayo na estreia da série em Nova Iorque a 23 de agosto Foto: Getty Images

Look total

Complementar um fato com uma camisola do mesmo tecido mostra o quanto se está seguro e marca a diferença em qualquer momento.

A apresentação da série na Índia a 19 de agosto Foto: Getty Images

O casaco comprido

Uma escolha a ter em conta na próxima estação são os diferentes tamanhos de casacos dos fatos, que podem ser curtos ou ¾. Em ambos os caso a escolha de uma camisola de gola alta alonga sempre a silhueta.

Robert Aramayo na estreia de 'O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder' em Los Angeles a 15 de agosto Foto: Getty Images

Casual

A escolha de um fato onde o casaco se assemelha mais a uma camisa adapta-se tanto a momentos formais como a mais descontraídos, combinando-o por exemplo com t-shirts ou até ténis coloridos.