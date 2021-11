/

Do quarto para a rua. Os casacos mais trendy para combater o frio

Os serões quentes dentro de casa inspiraram os casacos com cinto para este inverno, com versões clássicas e elegantes, como os da Louis Vuitton, ou mais ousadas, como os acolchoados da Fendi. Para enfrentar as quedas de temperatura e o frio intenso, a nova tendência pode ser resumida a uma palavra: roupão.