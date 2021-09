Casablanca x New Balance: uma colaboração que une o estilo retro ao futurístico

A marca de calçado conhecida pelos ténis retro está de volta com mais uma parceria, desta vez com a Casablanca, marca de vestuário parisiense que prima por uma estética relaxada e desportiva.

A colaboração conta com dois novos modelos que prometem perdurar no tempo: os XC-72, inspirados nos automóveis futurísticos dos anos 70.

XC-72, €160, Casablanca x New Balance. Foto: New Balance

Ambos os pares têm o mesmo design, mudando apenas as cores. Para além do característico ‘N’, a imagem de marca da New Balance, são feitos de materiais como camurça e tecido de malha, o que lhes dá um aspeto e toque contemporâneos. Já a sola intermédia é constituída pela espuma EVA, o que permite proteger o pé em atividades mais agrestes, como caminhadas na floresta.

As cores dos XC-72, inspiradas no design dos veículos de luxo, são fortes e emblemáticas. Enquanto os primeiros ténis são brancos, com parte da sola verde e com pormenores laranjas, os segundos são amarelos, com toques de vermelho e branco e parte da sola preta.

XC-72, €160, Casablanca x New Balance. Foto: New Balance

Os novos modelos custam €160 e estão disponíveis no site da Casablanca e em Bae-store.com/pt.