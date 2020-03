/

Se está em isolamento, este são os sites onde pode fazer compras

Com todas as lojas fechadas, onde comprar os nossos objetos favoritos? Sejam peças de roupa, cuidados beleza, material para exercício físico ou mesmo livros e revistas. Selecionamos alguns das lojas online que se mantém ativas e que garantem as melhores entregas, mesmo com prazos mais alargados.