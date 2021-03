A dieta de Patrick Schwarzenegger, que está a tentar ganhar 12kg

Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver (e sobrinho-neto do presidente John F. Kennedy)

filho de confessou à GQ britânica que tem até ao dia do seu 28º aniverário, 18 de setembro, para ganhar cerca de 12,5kg. O modelo, que agora também é ator, não queria aumentar o volume corporal parecido com o do pai, mas se for preciso fazê-lo para um papel no cinema, está disposto a aceitar um desafio.Para se comprometer com o ganho de peso, integra um grupo de o 500 pessoas, que todos os dias escrevem mensagens de cariz motivacional, logo bem cedo. Na entrevista que deu à publicação inglesa, revela que é isso que faz assim que acorda, depois bebe café e vai treinar. "Levo sumo de beterraba para um treino matinal, e tento ingerir algum alimento como amêndoas ou uma barra de proteínas - algo que me dê um pouco de energia - e vou fazer exercício."Sobre o grupo, confessa que o fundou porque "quis voltar à minha rotina e pensei que a única forma de me sentir responsável seria propor a outras pessoas que o fizessem comigo. Por isso, partilhei a minha história no Instagram.Assim, acabei por juntar 500 pessoas que estão realmente a fazer o desafio. Estou surpreendido, não pensei que muita gente quisesse acordar às 5h da manhã, mas agora tenho de lhes enviar uma mensagem todas as manhãs e levantar-me e mostrar que estou a fazer exercício" diz, com humor, revelando que pratica essencialmente exercícios para ganhar algum volume, mas pouco, cinco vezes por semana.Sobre a influência do pai, conhecido também pela sua imponente forma física, diz: "ele fez-me adorar [fazer exercício]. Já faz parte do meu ADN e da minha rotina diária. O meu pai incutiu-me a ideia de fazer exercício, mas agora sou que estou concentrado de forma a chegar a diferentes níveis do meu treino."