Michael Phelps fora de água. O novo estilo de vida do ex-atleta olímpico

Em pleno agosto de 2008 não se falava de outra coisa. Nesse verão, corriam os Jogos Olímpicos em Pequim, na China, e o protagonista máximo da competição era o nadador Michael Phelps. Quem nunca tinha ouvido falar dele, nunca mais se esqueceu. É que só nessa edição, o atleta conquistou 8 medalhas de ouro, feito recordista causador de todo o frenesim à sua volta. Isto tudo sem contar com a totalidade de 28 medalhas e 37 recordes mundiais ao longo de toda a sua carreira.

Agora, aos 35 anos de idade e já aposentado, a lenda olímpica deu uma entrevista à GQ britânica onde fala da sua vida pós-competições e descreve a sua rotina em pormenor. Há muito que não ouvíamos falar dele, e estamos certamente, muitos entusiasmados para saber o que o tem mantido ocupado.

Na sua vida civil, Michael Phelps é um pai dedicado, pelo que os seus horários pautam-se muito pela vida familiar, como qualquer comum mortal, também ela afetado pela pandemia mundial. Mas já lá iremos.

Como todas as pessoas bem sucedidas, desde líders mundiais aos CEOS das grandes empresas, Phelps acorda bem cedo, entre as 5h30 e as 6h30, no caso pelo barulho das crianças lá em casa. Depois de deixarem os filhos na escola, Phelps e a mulher, Nicole Johnson, com quem casou em segredo em 2016, vão juntos para o ginásio.

Phelps admite, como seria de esperar, que treinar continua a ser uma parte bastante importante da sua vida, pelo que continua a fazer por manter o condicionamento físico, quer no ginásio, quer na piscina. 2020 alterou-lhe os planos, e a todos nós, mas o ex-atleta procura sempre exercitar o corpo, mais que não seja em casa, num treino HIIT de 10 minutos. Na prática, e pandemias à parte, treina três vezes por semana no ginásio durante cerca de uma hora e nos restantes dias nada na piscina ou faz cárdio, enquanto isso a mulher ocupa-se com yoga e pilates.

A alimentação foi outra grande alteração nos hábitos de competidor. Habituado a ingerir cerca de 10 mil calorias nos seus tempos áureos, agora procura perceber o o que o corpo precisa para esta fase da vida. O seu objetivo é construir e reparar os músculos pelo que a sua alimentação se baseia bastante em vegetais. Isso e nos batidos de leite de amêndoas, cacau e figos, logo pela manhã. Ganhou peso e procura sobretudo uma dieta mais clean.

De resto, procura dormir entre 7 a 9 horas e vai tendo dias melhores e piores, como avança àquela publicação. A luta contra a ansiedade e depressão é conhecida do público, pelo que não só o preocupa a sua saúde mental como a dos outros, nomeadamente no que toca à temática do suicído, problemática à qual o ex-atleta diz estar muito atento. Phelps admite ainda que o ano passado foi de grande luta pessoal, mas reitera o apoio fundamental que teve de toda a família e também não esconde como a terapia foi fundamental na sua vida. Algo que recomenda vivamente, nas suas redes sociais.