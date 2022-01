Fred Perry apresenta coleção assinada por Raf Simons

Nada como olhar para os clássicos com numa nova luz. Assinada por Raf Simons em conjunto com o artista gráfico Tom Tosseyn, a Fred Perry lança uma coleção que é um elogio à capacidade de reinvenção da Moda.

Num estilo inconfundível, encontramos mais uma vez a obsessão do designer belga pela efemeridade da juventude e suas subculturas, o romance de colecionar objetos com histórias reais, verdadeiros tesouros que refletem os interesses de cada indivíduo. É uma coleção que celebra a música ao vivo e os itens de curta duração, que em vez de serem descartados, acabam por ser colecionados por qualquer razão.

Fred Perry x Raf Simons Foto: Fred Perry x Raf Simons

Como tal, os estampados e patches das peças são inspirados em panfletos e cartazes de concertos e os pins têm frases aparentemente aleatórias como "an evening with", "one show only" e "discount with flyer". Um exemplo da abordagem refrescante de Simons é o clássico colete da Fred Perry – aqui sobredimensionado com riscas invertidas a amarelo e preto, corte oversized e decote em V. O estilo grunge punk reinventado com visão e modernidade.

Na sua maioria em tons escuros, as peças são ainda adornadas com correntes de metal e alfinetes prateados. Tudo harmonizado pela icónica assinatura da Fred Perry, uma coroa de louros.

