Homem do Mês: Harry Styles

Na vida após os One Direction, Harry Styles, admirador confesso dos conterrâneos David Bowie e Mick Jagger, tem brincado com a sua imagem artística como poucos se atrevem a fazer. E não está só, tem o personal stylist Harry Lambert a ajudá-lo nesta tarefa. Exemplo disso, foram as suas escolhas para a entrega dos Grammys 2021. Tanto na passadeira vermelha como no número de abertura, usou inusitados conjuntos Gucci com boás de penas, no caso verdes e roxas, que segundo o agregador de sites de compras Lyst.com se tornaram tendência de pesquisa com um aumento de 1500%. Da cerimónia, saiu com um prémio de Best Pop Solo Performance, de entre as três nomeações que tinha para o seu segundo álbum a solo.

Harry Styles com fato de pele e boa de penas da Gucci com que abriu a cerimónia dos Grammys 2021 Foto: Getty Images

Harry Styles na passadeira vermelha da cerimónia dos Grammys 2021 Foto: Getty Images

Styles está sempre um passo de estilo à frente e todas as suas escolhas são minuciosamente pensadas. Quado usou um cardigan vintage do criador Johnatan Anderson para o programa Today da NBC, a internet ficou frenética e os fãs tentarem tricotar casacos semelhantes. Talvez o facto de se estar em confinamento tenha contribuido para o efeito, mas o fenómeno foi tão grande que o designer do casaco criou um vídeo para auxiliar estes novos artesãos.

Cardigan vintage de Johnatan Anderson no programa Today da NBC em fevereiro de 2020 Foto: Getty Images

O cantor tem amigos designers, como Alessandro Michele, director criativo da Gucci, que desenham roupas de propósito para si, e acabou o ano de 2020 com um feito singular ao tornar-se o primeiro homem a aparecer na capa da Vogue americana sozinho, o que ainda lhe deu mais créditos como ícone de estilo mundial.

O look desenhado por Alessandro Michele, diretor criativo da Gucci, para a Met Gala em 2019 Foto: Getty Images

Imagens do vídeo Treat People with Kindness Foto: Instagram @harrystyles

Este ano, enquanto os concertos não voltam, aguardamos a estreia do filme Don’t Worry Darling - realizado pela atriz Olivia Wilde, com quem namora - e que se encontra na fase de pós-produção. Isto depois de se ter estreado no cinema, em 2017, com o filme Dunkirk de Christopher Nolan.

Imagem do vídeo Golden Foto: Instagram @harrystyles

Look para a After Party dos Brit Awards em fevereiro de 2020 Foto: Getty Images







A t-shirt customizada e o omnipresente colar de pérolas em dezembro de 2019 Foto: Getty Images

Concerto da tournée Fine Line em dezembro de 2019 Foto: Instagram @harrystyles











Imagem do vídeo Adore You Foto: Instagram @harrystyles

Concerto Live On Tour em San Jose em 2018







Bastidores do concerto Live On Tour em Nova Iorque em junho de 2018 Foto: Instagram @harrystyles

Concerto Live On Tour em Houston em 2018 Foto: Instagram @harrystyles









Concerto Live On Tour em Mexico City em 2018 Foto: Instagram @harrystyles