Ken faz 60 anos vestido a rigor

No ano em que o famoso namorado da Barbie faz 60 anos, a Berlutti e a Mattel juntaram-se para criar o Ken de hoje. Kris Van Assche, o diretor criativo da Berlutti desenvolveu três bonecos únicos, vestidos com looks da coleção da marca desenhada em parceria com o artista e ceramista Brian Rochefort para este verão. Aqui se incluem o casaco em carneira, o fato em príncipe de gales, a camisa em seda estampada, os ténis Stelllar e os sapatos Camden, peças que desfilaram em tamanho real na passerelle.



Nada foi esquecido, como é também visível na versão miniatura da clássica bolsa Nino da Berlutti, bem como do buggy de praia da marca lançado em 2020. "Durante um período tão restrito, foi uma sensação de alegria e liberdade entrar em modo de fantasia para criar todas estas peças e esta narrativa. No fundo, tudo remonta à ideia de sonhar ", afirmou Kris Van Assche na apresentação dos novos bonecos, que serão leiloados online em maio, com as receitas a reverter para a instituição Make-a-Wish.

Os três Kens exclusivos, revelados a 11 de março, estão visíveis nas montras da marca em Los Angeles e Paris, que também revelam uma t-shirt e a nova bolsa Nino, as duas peças em tamanho normal que resultaram da junção de todas estas forças criativas.

Na conta de Instagram @barbiestyle, pode acompanhar as peças que vários designers criaram para a comemoração do aniversário de Ken. Nomes como os designers Manolo Blahnik e Dapper Dan ou o stylist Tan France fazem parte das colaborações já reveladas.







