Um ano em cheio para a Benamôr

A marca de beleza Benamôr, fundada em Lisboa, em 1925, está presente em 23 países, mas não esquece onde nasceu e inaugurou recentemente três lojas novas: no Colombo, no Amoreias Shopping Center, ambas em Lisboa, e na emblemática Rua das Flores, no Porto. Os produtos Benamôr são de fabrico artesanal, privilegiando os ingredientes naturais.



"Os produtos Benamôr são de fabrico artesanal com a combinação de ingredientes naturais" Foto: Francisco Sá da Bandeira (Pondera)







Apesar da presença internacional, o mercado nacional sempre foi a prioridade da marca, com o objetivo de se tornar "a marca de cosmética de Portugal". A nova loja no Porto, localiza-se no centro histórico da cidade e foi também recentemente renovada.

"a marca está presente nos shoppings de referência da cidade" Foto: Francisco Sá da Bandeira (Pondera)









O lado sustentável da marca é outra das suas prioridades através do lançamento de um sistema de recarga. Com a mesma embalagem, é possível fazer refill do produto que queremos sempre que quisermos. Ao todo, a marca conta com mais de 500 pontos de venda em todo o mundo.