Esta coleção de moda celebra a vida selvagem

A ideia partiu do National Geographic Photo Ark, um projeto de documentação de espécies que vivem em jardins zoológicos, aquários e santuários de vida selvagem, do fotógrafo Joel Sartore e transformou-se uma linha de Moda com a assinatura da Lacoste.

A zebra-de-grévy Foto: Lacoste x National Geographic







Para criar esta coleção, a marca examinou o arquivo fotográfico de Sartore e decidiu destacar quatro animais: a zebra-de-grévy, a rã venenosa azul, a libélula gigante de Halloween e o jaguar que assim se encontram com o emblemático crocodilo da Lacoste.

A libélula gigante de Halloween Foto: Lacoste x National Geographic







Os padrões, cores e detalhes são alusivos não só aos animais mas também à revista da National Geographic.



O Jaguar Foto: Lacoste x National Geographic







Os materiais da coleção são sustentáveis, como o poliéster reciclado das bolsas, o algodão orgânico dos polos e as solas de borracha natural do calçado. A linha inclui peças masculinas, femininas e infantis.

A coleção está disponível a partir de dia 11 de novembro em todas as lojas Lacoste, lojas multimarcas selecionadas e no site da loja.