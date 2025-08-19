Quatro sapatilhas para voltar a estar em forma depois do Verão

Adidas Adizero Evo SL Foto: DR

Adidas Adizero Evo SL

PVP: 150€

Para todos os corredores e não só

Inspiradas nas sapatilhas mais rápidas da Adidas, este novo modelo da marca alemã oferece aos corredores amadores, sejam eles de pelotão ou meros praticantes de fim-de-semana, algumas das melhores características das sapatilhas de elite e, pormenor importante, a um preço bem mais acessível. Além disso, o visual minimalista, em branco só com as famosas três riscas clássicas em destaque, é também bastante apelativo e moderno, assumindo-se como uma alternativa para usar no dia-a-dia em looks mais ou menos casuais.

Posto isto, a verdadeira surpresa acontece exatamente no momento em que se calçam. O primeiro impacto é mesmo o conforto. São fáceis de calçar, leves e dão logo a sensação de que estamos prontos para correr. A espuma especial da entressola, chamada Lightstrike Pro, é assim a grande protagonista deste modelo, em especial durante os treinos mais longos, que neste caso nunca ultrapassaram os 15 quilómetros, sublinhe-se.

Ao longo de toda a distância, a sola ajudou a manter um bom ritmo sem abdicar de amortecimento, tornando desta forma a corrida muito mais agradável. E apesar de não terem a famosa placa de carbono presente noutros modelos topo de gama, a resposta da espuma quase faz esquecer essa ausência, pois o retorno de energia é bastante forte e permite correr de forma (aparentemente) rápida com relativa facilidade.

Em treinos mais curtos, todas estas qualidades se mantêm, ou seja, são confortáveis e amortecidas, mas a energia da espuma acaba por tornar mais complicado manter ritmos demasiado lentos. E há ainda dois detalhes importantes, pelo menos para quem corre de forma regular, a malha técnica no topo, que além de confortável é bastante respirável, e a sola em borracha Continental, conhecida pela durabilidade e excelente tração.

Mas como raramente tudo é perfeito, o único senão serão os atacadores, pouco práticos tendo em conta o design deste modelo, o que não deixa de ser um pormenor quase sem importância tendo em conta todas as vantagens anteriormente mencionadas.

Em suma, além de juntarem rapidez e conforto, estas Adidas Adizero Evo SL ainda se apresentam com um preço bastante competitivo, quando comparadas com outros modelos similares das marcas concorrentes. São portanto uma opção muito interessante para quem quer correr mais depressa, mas também para quem procura umas sapatilhas versáteis e modernas para usar em diferentes momentos.

ASICS Fuji Lite 6 Foto: DR

ASICS Fuji Lite 6

PVP: 140€

Rapidez e conforto para trilhos ligeiros

A ASICS lançou recentemente a nova versão deste modelo de trail running que procura oferecer estabilidade em terrenos técnicos, mas sem perder leveza nem versatilidade. Equipadas com entressola FF BLAST™ PLUS, sola ASICSGRIP™ e saliências de 4 mm, apresentam-se como uma opção equilibrada para quem gosta de trilhos leves a moderados.

Nos testes que efetuámos, a experiência confirmou a promessa de leveza e resposta rápida. O amortecimento protege bem do impacto e mantém a corrida fluida, enquanto a sola garante tração segura em pisos de terra batida, relva ou trilhos menos agressivos. Também se revelou eficiente ao lidar com passagens por água, secando rapidamente e sem perder forma após a utilização. Em percursos rápidos e planos, a sapatilha mostra-se ágil e até divertida de usar, quase como se pedisse mais velocidade, para quem a conseguir atingir, claro está.

O upper em malha técnica, que inclui pelo menos 50% de materiais reciclados, combina firmeza, ventilação e sustentabilidade. O detalhe refletor acrescenta segurança para quem corre em horários de pouca luz.

Assumem-se assim como as sapatilhas ideais para treinos regulares, ritmos vivos e distâncias curtas a médias – até pouco mais de 20 km. Lidam bem com trilhos moderados e obstáculos ocasionais, mas perdem confiança em terrenos mais técnicos, com muitas pedras e raízes, como também pudemos comprovar nos trilhos da Serra de Sicó. Nestes cenários, a durabilidade e a estabilidade podem não ser suficientes.

Ainda assim, pelo preço competitivo e pelo desempenho sólido, as Fuji Lite 6 afirmam-se como uma boa escolha para os treinos diários em trilho. São rápidas, confortáveis e, pormenor importante, também amigas do ambiente, pensadas para quem procura uma companheira leve e fiável para correr em contacto com a natureza.

Hoka Mafate 5 Foto: DR

Hoka Mafate 5

PVP: 195€

Proteção e eficiência para os trilhos mais longos

A Hoka reforçou a sua aposta no trail running com a chegada das Mafate 5, um modelo desenhado para ultra-distâncias (acima dos 42 km) nos terrenos mais variados. Sucessoras das muito bem-sucedidas Mafate Speed 4, estas novas sapatilhas mantêm o conforto e o ajuste característicos da marca, mas introduzem mudanças importantes na forma como se comportam em corrida.

O primeiro contacto revela a habitual sensação de acolchoamento e amortecimento da Hoka, sentido-se de imediato o pé generosamente almofadado. A biqueira mais larga é outro ponto positivo, permitindo acomodar a dilatação natural do pé que sempre ocorre em distâncias mais longas.

A grande novidade está, no entanto, na entressola, na qual a marca combinou duas espumas: uma mais macia no calcanhar e antepé superior, para suavizar a aterragem, e outra mais firme na zona dianteira inferior, para dar resposta e eficiência na impulsão. Características que se sentem logo à primeira passada, mas não testámos em registo de competição ou de ultra-distância – apenas em treinos que nunca excederam os 20 km.

Nos trilhos, a sola Vibram Megagrip com crampons de 5 mm oferece uma tração segura tanto em terrenos secos como molhados. Em trilhos largos e de terra batida, as Mafate 5 destacam-se claramente, embora em single tracks mais técnicos, a base larga que lhes confere estabilidade pode torná-las menos ágeis.

Mas é bom não esquecer que o objetivo de toda esta proteção é o de preservar as pernas o mais possível, de modo a manter a frescura após longas horas de corrida e não propriamente o de tornar o utilizador mais rápido. E nesse sentido, o peso de 332 gramas, apesar de relativamente elevado quando comparado com o de outros modelos similares, até se revela leve em movimento. Com tanto amortecimento, o contacto com o solo até se torna aparentemente mais reduzido, o que poderá exigir alguma adaptação, mas em contrapartida há segurança e conforto em abundância.

Ou seja, os Hoka Mafate 5 assumem-se como um modelo de referência para corredores de ultra-distâncias, oferecendo uma combinação rara de proteção, eficiência e estabilidade, tornando-se assim uns parceiros muito fiáveis para quem pretende ir mais longe com menos desgaste físico.

Merrell MTL Long Sky 2 Matryx Foto: DR

Merrell MTL Long Sky 2 Matryx

PVP: 127,92€

Leveza e resistência para longas distâncias em trilho

Desde há muito conhecida pela excelência do seu calçado de montanha, a Merrell está a conquistar também cada vez mais adeptos no universo das corridas em trilhos. Os novos MTL Long Sky 2 Matryx mostra bem essa aposta. Leve, resistente e com tração de topo, é claramente um modelo pensado para enfrentar corridas longas em terrenos técnicos. Não foi aliás por acaso que uma versão anterior deste mesmo modelo, venceu, em 2023, o prémio ISPO (destinado a reconhecer a inovação em material desportivo), por ser a sapatilha de corrida em trilho mais leve do mercado.

O upper é feito em tecido MATRYX® de camada única, reforçado com Kevlar. O resultado é uma sapatilha extremamente leve (com apenas 241 gramas) mas bastante resistente e respirável, ideal para acumular quilómetros sem perder conforto.

A entressola Float ProFoam oferece um amortecimento médio, equilibrando proteção e contacto com o solo. Ou seja, não chega ao nível de suavidade de modelos de ultra-distância como o já citado Mafate, da Hoka, mas em contrapartida garante uma vigorosa resposta e agilidade nos mais variados terrenos.

A sola Vibram® MegaGrip®, com saliências de 5 mm, é um dos grandes trunfos, pois dá confiança ao corredor tanto em rocha, lama ou terra solta, permitindo manter o ritmo mesmo nos terrenos mais difíceis. Para completar o testo falta apenas perceber se se mantêm tão eficazes em distâncias mais longas, até 50 quilómetros, por exemplo, como se revelaram nos treinos mais curtos.

A única limitação, como já se percebeu, estará no nível de amortecimento, que para quem procura máxima proteção em ultra-distâncias, poderá não ser o suficiente. Ainda assim, para os corredores que em contrapartida valorizam leveza, agilidade e durabilidade, será uma das melhores opções da atualidade.