10 cintos masculinos que podem fazer toda a diferença num look

Mais do que um simples acessório, é a peça que pode transformar um conjunto banal num visual impecável. Seja para dar um toque de elegância ao fato ou para completar um look casual com estilo, estes modelos mostram porque é que todos os homens devem ter, pelo menos, um bom cinto no armário.

Ontem às 17:36 | Safiya Ayoob
COS, Embossed leather belt, €59.
Foto: DR
1 de 10 / COS, Embossed leather belt, €59.
Montblanc, Horseshoe buckle black/brown 30 mm reversible leather belt, €290.
Foto: DR
2 de 10 / Montblanc, Horseshoe buckle black/brown 30 mm reversible leather belt, €290.
Massimo Dutti, Cinto de pele desgastada, €49,95.
Foto: DR
3 de 10 / Massimo Dutti, Cinto de pele desgastada, €49,95.
ISTO, Vegetable tanned belt, €75.
Foto: DR
4 de 10 / ISTO, Vegetable tanned belt, €75.
Hermès, H d'Ancre belt buckle & Reversible leather strap 32 mm, €760.
Foto: DR
5 de 10 / Hermès, H d'Ancre belt buckle & Reversible leather strap 32 mm, €760.
Louis Vuitton, Pin Heritage 25mm Belt, €705.
Foto: DR
6 de 10 / Louis Vuitton, Pin Heritage 25mm Belt, €705.
Berluti, B Volute Scritto leather 35 mm Reversible Belt, €900.
Foto: DR
7 de 10 / Berluti, B Volute Scritto leather 35 mm Reversible Belt, €900.
Gant, Cinto em pele, €60.
Foto: DR
8 de 10 / Gant, Cinto em pele, €60.
Mango, Cinto de pele, €29,99.
Foto: DR
9 de 10 / Mango, Cinto de pele, €29,99.
Timberland, Cinto de 35 mm em Pele Reversível Clássico Ray Ridge, €60.
Foto: DR
10 de 10 / Timberland, Cinto de 35 mm em Pele Reversível Clássico Ray Ridge, €60.


