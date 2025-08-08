10 cintos masculinos que podem fazer toda a diferença num look
Mais do que um simples acessório, é a peça que pode transformar um conjunto banal num visual impecável. Seja para dar um toque de elegância ao fato ou para completar um look casual com estilo, estes modelos mostram porque é que todos os homens devem ter, pelo menos, um bom cinto no armário.
Louis Vuitton apresenta coleção com Pharrell Williams e NIGO
A nova campanha explora a amizade criativa entre o designer norte-americano e o produtor musical e empresário japonês, numa fusão de tradição, inovação e referências culturais. Fotografada no Site of Reversible Destiny, onde a coleção entrecruza moda, arte e paisagem.
Fashion Clinic Comporta recebe pop-up Dolce & Gabbana
Até 14 de setembro, a loja no Carvalhal apresenta uma seleção exclusiva de peças da casa italiana, incluindo uma linha resort presente em localizações selecionadas.
Oakley celebra meio século com lançamento especial
A marca de óculos de sol desportivos completa 50 anos de um legado e trajetória notáveis com uma edição limitada, que conecta o passado, o presente e o futuro.
Mais do que um simples acessório, é a peça que pode transformar um conjunto banal num visual impecável. Seja para dar um toque de elegância ao fato ou para completar um look casual com estilo, estes modelos mostram porque é que todos os homens devem ter, pelo menos, um bom cinto no armário.
Eis a nossa seleção dos homens com mais estilo, entre desportistas olímpicos, atores, apresentadores e outros nomes portugueses conhecidos.
Escolher a mala de viagem certa pode fazer toda a diferença. Seja para um fim de semana fora ou uma escapadinha mais longa, uma bagagem prática, resistente e dentro das medidas das companhias aéreas é essencial. Neste artigo, apresentamos oito opções que combinam funcionalidade, estilo e durabilidade, para que possa viajar com mais conforto e sem surpresas desagradáveis.
Os ténis passaram a fazer parte de todas as coleções dos mais reconhecidos designers de Moda. Eis a lista dos essenciais que poderá gostar de ter no closet (ou, para já, sonhar com essa possibilidade).