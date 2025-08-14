Estilo / Moda

Sapatos de barco. A tendência preppy que voltou em força

Com sola leve, pele macia e laçadas icónicas, este calçado deixou de ser só para férias à beira-mar. Nesta estação, afirma-se como peça-chave para combinar com chinos, calções ou calças de ganga, do escritório casual ao fim de semana.

14 de agosto de 2025 | Safiya Ayoob
Foto: @Timberland
1 de 8
Camper, Don, €189.
Foto: DR
2 de 8 / Camper, Don, €189.
Massimo Dutti, Sapato de vela croute rebordo, €89,95.
Foto: DR
3 de 8 / Massimo Dutti, Sapato de vela croute rebordo, €89,95.
Timberland, Sapato de Vela Clássico para Homem em castanho, €150.
Foto: DR
4 de 8 / Timberland, Sapato de Vela Clássico para Homem em castanho, €150.
Atlanta Mocassins, Regatta, €145.
Foto: DR
5 de 8 / Atlanta Mocassins, Regatta, €145.
Scalpers, Sccuriel Boat Shoes, €139.
Foto: DR
6 de 8 / Scalpers, Sccuriel Boat Shoes, €139.
Birkenstock, Utti Lace, €160.
Foto: DR
7 de 8 / Birkenstock, Utti Lace, €160.
Hackett London, Sapatos de vela, €195.
Foto: DR
8 de 8 / Hackett London, Sapatos de vela, €195.


