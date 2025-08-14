Sapatos de barco. A tendência preppy que voltou em força
Com sola leve, pele macia e laçadas icónicas, este calçado deixou de ser só para férias à beira-mar. Nesta estação, afirma-se como peça-chave para combinar com chinos, calções ou calças de ganga, do escritório casual ao fim de semana.
