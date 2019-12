Uma história com muitos pelos

Os movimentos feministas não são os únicos que estão a dar que falar. No passado mês de novembro, o bigode foi rei e, por causa disso, a saúde masculina ganha a merecida visibilidade. Como estão estes dois aspetos interligados? Através de uma Fundação convertida em movimento à escala mundial chamado Movember. Tudo começou em 2003, quando os amigos Travis Garone e Luke Slattery, reunidos num bar de Melbourne, na Austrália, congeminaram a ideia de tentar ressuscitar a ultrapassada moda do bigode, afastada há anos da moda convencionalmente aceite. Desafiaram amigos e conhecidos e conseguiram que 30 deles aceitassem o desafio, pelo qual pagavam a quantia de 10 dólares. O entusiasmo foi generalizado e, um ano depois, com a empresa registada e com o website operacional, elevaram-no a um movimento nacional. Inspirados pela mãe de um amigo que angariava fundos, na altura, para a luta contra o cancro da mama, focaram a campanha deles sobre a saúde masculina e, mais especificamente, sobre o cancro da próstata. Esta espécie de irmandade do bigode, à qual deram o nome de Mo Bros, cresceu e expandiu-se para outros países, chegando rapidamente aos quatro cantos do mundo. E o objetivo tornou-se ainda maior: impedir que os homens morram jovens demais, seja devido ao cancro da próstata, ao cancro testicular ou devido a questões de saúde mental, onde atuam através da prevenção do suicídio. Após 15 anos, o resultado revela-se no financiamento de 1.200 projetos de saúde sem envolvimentos governamentais.

Sean Connery em 1997 Foto: Getty Images

Barbas, bigodes e ideologias

Colocando de lado o ativismo implícito em deixar crescer o bigode, não podemos retirar-lhe a devida importância ao longo dos séculos. Bernardo Coelho, sociólogo e investigador do CIEG/ISCSP-ULisboa, admite que as barbas e os bigodes não são características neutras: "Pelo contrário, transportam inúmeros significados sociais. A forma como as barbas e os bigodes se relacionam com o poder, com formas de afirmação política e ideológica, é apenas um desses sinais evidentes de significado social." Como exemplos, refere o processo histórico, político e social que levou à implantação da República, em Portugal, onde era evidente que o tipo de bigode e de barba permitia identificar os homens alinhados com a monarquia, com os republicanos ou com os anarquistas, entre outros. Da mesma forma, Bernardo Coelho explica: "São elementos fundamentais na construção identitária dos guerrilheiros da revolução cubana. As barbas e os bigodes de Che Guevara e de Fidel Castro não eram apenas consequência natural de serem homens, nem sequer eram um sinal de desleixo. As suas barbas e os seus bigodes tinham um significado político e ideológico. Afirmavam a contraposição ao poder da ditadura de [Fulgêncio] Baptista [Zaldívar] – e às suas caras lavadas e sem pilosidades." De tal modo que o seu significado ultrapassou a revolução cubana e os seus principais protagonistas.

Jack Nicholson e Dyan Cannon em 1975 Foto: Getty Images

A simbologia deste visual está, até hoje, intrinsecamente ligada ao imaginário revolucionário e à ideia de liberdade. Esclarece aquele sociólogo: "Do mesmo modo, o aparecimento em força das barbas e dos bigodes no pós-25 de Abril de 1974, em Portugal, tem o mesmo tipo de significado de demarcação política e ideológica. Ter bigode, barba e cabelo grande significava um posicionamento político e um alinhamento com os valores da Revolução de Abril e com a democracia." Bernardo Coelho abre um parêntesis para referir a transformação dos ideais de estética de muitos jogadores de futebol, nesta era, que em oposição à imagem polida que sempre havia sido estimulada é agora marcada de forma mais disruptiva pelo uso da barba e dos bigodes. Não parando por aqui, são igualmente símbolos da estética anarquista. O russo Mikhail Bakunin, fundador do anarquismo coletivista, o catalão Francisco Ferrer, o escritor britânico Alan Moore e até Mahatma Ghandi seguiram a estética associada a esta ideologia. Por outro lado, remata o investigador, "em contraponto às estéticas revolucionária, democrática e punk, a estética fascista foi, até há pouco tempo, marcada pela eliminação de todos os pelos das cabeças dos homens, por exemplo, os skinhead". Adverte para a alteração da estética que se tem vindo a verificar nos últimos anos. A barba e o bigode utilizam-se, hoje, das mais variadas formas e pelas mais diversas pessoas, muitas das quais não as associam a ideologias políticas. Devido à multiplicação de estéticas – dos lumbersexuals aos hipsters –, o grooming masculino tem-se desenvolvido rapidamente, sendo cada vez mais aceite e louvado em público, justificando a proliferação de barbearias. Sobre este tema, Bernardo Coelho deixa a questão no ar: "Serão meras barbearias ou locais de encontro e de difusão de ideias de uma estética fascista?"

Charlie Chaplin em "O Circo" (1928) Foto: Getty Images

Altos e baixos do século XX

No final do século XIX, com a descoberta da existência das bactérias – e a ligação dos germes às barbas e à falta de higiene que aportava –, as barbas ficaram oficialmente fora de moda, após décadas a reinar nos rostos masculinos. A Europa e a América do Norte implementaram novas regras sanitárias, o que incluía o barbear de todos os pacientes dos hospitais, independentemente de ser essa a vontade dos mesmos. Foram tempos gloriosos para o bigode e que duraram pouco devido à incompatibilidade dos pelos faciais com as máscaras antigás necessárias durante a I Guerra Mundial. Eram poucas as patentes de oficiais do exército autorizadas a usar bigode. Quando a guerra terminou, o bigode tornou-se o símbolo da liberdade do homem moderno. Foram os anos áureos de Hercule Poirot e dos seus famosos bigodes, dos sedutores de Hollywood, como Clark Gable, Errol Flynn e Ronald Colman, galãs que faziam as mulheres suspirar e os outros homens aspirar a ser como eles. A Grande Depressão de 1929 acabou com estes anos de ouro tanto para a sociedade como para o bigode. No livro de WC Graham sobre como arranjar trabalho durante essa época turbulenta, uma das recomendações era uma apresentação polida, livre de pelos faciais, associando-os a "gigolos ou a sheiks". A participação americana na II Guerra Mundial viu-os regressar com orgulho – com exceção do bigode escovinha usado por Hitler – como símbolo dos pilotos de guerra. Os anos 60 e 70 foram dominados pela barba – com exceção das estrelas de filmes pornográficos que utilizavam bigode, o que não acrescentava muito à reputação deste estilo –, mas nos anos 80 foi Tom Selleck e a sua icónica personagem Magnum PI, que ressuscitou a glória do início do século, a par de Burt Reynolds, o símbolo sexual americano por excelência. Considerados homens sexy e viris, também por imposição dos bigodes, foram imitados por muitos outros atores e homens comuns na tentativa de reproduzir a sensualidade de ambos. Mas entre os anos 90 e a viragem do milénio, com exceção de estrelas da pop/rock, o bigode caiu em desuso, para o que também contribuiu a Guerra do Golfo com a imagem de Saddam Hussein, o ditador inimigo árabe com bigode, tendo o Movember marcado o início do retorno deste símbolo de masculinidade, em 2003.

Tom Selleck em 1985 Foto: Getty Images

O símbolo do homem moderno

Se observarmos bem, facilmente constataremos que o bigode permanece em minoria nos espaços públicos do nosso país. Encontramo-lo em localidades rurais, em homens mais velhos e, excluindo o bigode-sombra (de quem não teve tempo de fazer a barba na última semana) e os raros hipsters, são poucos os espécimes adultos que exibem, orgulhosos e cuidados, os seus bigodes. Se recorrermos a inquéritos realizados recentemente nos Estados Unidos, perceberemos que a relação entre o bigode e a perceção dos outros é estreita. Há um notório preconceito em relação a este estado de grooming e uma grande percentagem dos americanos relaciona o bigode com pessoas que bebem demais, o que talvez justifique a associação aos bons vivants. Por outro lado, consideram-nos bons trabalhadores, apesar de haver menos registos de homens em posições de chefia com esta característica. Note-se que os líderes dos países mais avançados apresentam-se de rosto rapado, sendo o bigode mais comum em países sul-americanos, árabes e africanos. Independentemente disso, é inegável o ressurgimento de barbearias, onde o regresso do grooming é mais do que estimulado. O sociólogo Bernardo Coelho atribui este regresso a um quadro competitivo de definição das masculinidades, onde o cuidado com o corpo desempenha um papel central: "A forma como se apresenta e se revela quem cuida da barba e do bigode pode ser um indicador social importante. Em primeiro lugar, revela um determinado projeto estético per se. Em segundo lugar, porque apresentar uma barba e um bigode cuidados significa ter meios e recursos para isso. Isto é, o reaparecimento das barbas e dos bigodes funciona como um mecanismo de distinção social. Por um lado, estará associado a outros marcadores distintivos, como, por exemplo, o tipo de vestuário, as marcas de roupa, o culto das motorizadas vintage, etc. Ou seja, é uma opção estética que se enquadra numa visão mais alargada sobre a vida e que está fortemente condicionada com os recursos que se detêm. Por outro lado, a prática (o culto da barba e do bigode e a sua manutenção), em si mesmo, pode ser consideravelmente cara. Logo, mostrar este tipo de pelos na cara transforma-se num sinal exterior de sucesso económico e social. Um sinal distintivo."

Omar Sharif em "Doutor Jivago" (1965) Foto: Getty Images

Curiosidades cabeludas

A arte de cultivar os pelos faciais tem o nome de ponogotrofia e os primeiros homens a aparar os pelos faciais faziam-no com lascas de pedras afiadas, há cerca de 30 mil anos. Imagine-se o estado em que terão ficado os rostos.

e os primeiros homens a aparar os pelos faciais faziam-no com lascas de pedras afiadas, há cerca de 30 mil anos. Imagine-se o estado em que terão ficado os rostos. Charles Darwin , pai da Teoria da Evolução e adepto de pelos faciais, acreditava que estes funcionavam como um importante indicador de maturidade sexual.

, pai da Teoria da Evolução e adepto de pelos faciais, acreditava que estes funcionavam como um importante indicador de maturidade sexual. Na Grécia Antiga, ter barba era um sinal de estatuto, de força, de coragem e de sabedoria. Os espartanos raspavam o rosto daqueles que consideravam cobardes. Foi Alexandre, o Grande , que colocou um ponto final nessa tendência por acreditar que os pelos faciais eram um ponto fraco no combate.

, que colocou um ponto final nessa tendência por acreditar que os pelos faciais eram um ponto fraco no combate. Na Idade Média , a barba representava virilidade e honra entre os nobres, enquanto a pele lisa dos clérigos da igreja católica era considerada um sinónimo de celibato.

, a barba representava virilidade e honra entre os nobres, enquanto a pele lisa dos clérigos da igreja católica era considerada um sinónimo de celibato. Em 1567, o austríaco Hans Steininger, proprietário de uma barba de 1,40 metros, tropeçou durante uma demonstração do seu longo atributo, caiu e partiu o pescoço.

Consta que o presidente americano Abraham Lincoln não costumava usar barba, mas deixou-a crescer após receber uma carta de uma criança que sugeria que deixasse crescer o bigode, pois tinha o rosto muito fino.

não costumava usar barba, mas deixou-a crescer após receber uma carta de uma criança que sugeria que deixasse crescer o bigode, pois tinha o rosto muito fino. Em 1535, Henrique VIII criou um imposto sobre pelos que variava de acordo com a posição social de cada pessoa, uma taxa prolongada por Isabel I que exigia que todos os donos de barbas com mais de duas semanas de crescimento pagassem um imposto à coroa.

criou um imposto sobre pelos que variava de acordo com a posição social de cada pessoa, uma taxa prolongada por Isabel I que exigia que todos os donos de barbas com mais de duas semanas de crescimento pagassem um imposto à coroa. Super Mario , a estrela dos jogos de computador dos anos 80, deve o seu bigode aos limites gráficos da altura. Shigeru Miyamoto, o seu criador, confessou numa entrevista ao apresentador Conan O’Brien que acrescentar aquele detalhe foi necessário porque quando criaram a arte de oito bits tiveram de dar um nariz a Super Mario e o bigode era a única coisa que permitia visualizar o nariz da personagem.

, a estrela dos jogos de computador dos anos 80, deve o seu bigode aos limites gráficos da altura. Shigeru Miyamoto, o seu criador, confessou numa entrevista ao apresentador Conan O’Brien que acrescentar aquele detalhe foi necessário porque quando criaram a arte de oito bits tiveram de dar um nariz a Super Mario e o bigode era a única coisa que permitia visualizar o nariz da personagem. Há 65 anos, Salvador Dalí foi questionado sobre se o seu bigode seria uma espécie de piada, ao que respondeu ser "a parte mais séria da sua personalidade".

foi questionado sobre se o seu bigode seria uma espécie de piada, ao que respondeu ser "a parte mais séria da sua personalidade". Quando Hulk Hogan anunciou que iria remover o bigode, ao retirar-se dos tapetes de luta livre, o Instituto Americano dos Bigodes protestou, afirmando que Hogan era uma "figura de liderança na comunidade americana do bigode e sexualmente dinâmica".

anunciou que iria remover o bigode, ao retirar-se dos tapetes de luta livre, o Instituto Americano dos Bigodes protestou, afirmando que Hogan era uma "figura de liderança na comunidade americana do bigode e sexualmente dinâmica". O filme Grande Hotel Budapeste, dirigido por Wes Anderson, venceu o Óscar de Melhores Cabelos e Maquilhagem, em 2015. Só que 70% dos bigodes no filme eram falsos e foram criados a partir de cabelos humanos. Freddie Mercury em atuação no festival Live Aid em Julho de 1986 Foto: Getty Images

Sobre o Movember

O movimento fundado em 2003, na Austrália, surge da junção das palavras moustache e november e partiu de uma organização não governamental que pretendia alertar os homens para a sua saúde e para a importância de realizarem consultas de rotina e análises com mais frequência do que aquela que se verificava na altura. O movimento cresceu, estendeu-se a vários países e hoje procura consciencializar as pessoas para o combate a doenças como o cancro da próstata, o cancro testicular, doenças mentais e a inatividade física. Este movimento mundial já angariou mais de 500 milhões de dólares. A Movember Foundation procura desmistificar o receio em torno dos exames de rastreio, alertando os homens para a importância de realizarem análises periódicas, consultas de rotina e a manter um estilo de vida saudável. www.movember.com

Burt Reynolds em 1980 Foto: Getty Images