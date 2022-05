Moncler Pour Homme, um perfume para homens aventureiros

Numa indústria cada vez mais criativa, mas também exigente, a Moncler destaca-se pela sua tecnologia olfativa e design de ponta, sendo ainda das poucas marcas de perfumes com sistema de recarga. O frasco, inspirado num cantil, conta com um grande detalhe metálico que salta logo à vista, numa subtil referência às origens de montanhismo e ao design icónico dos casacos da marca, pelos quais é mundialmente conhecida. Para a primeira campanha das fragâncias que estreiam esta nova etapa, a Moncler investiu numa curta-metragem, realizada por Terence Neale, que segue um grupo de exploradores pela neve e pelo gelo das montanhas de Ushuaia, na Argentina.

Moncler Pour Homme Foto: D.R

Os protagonistas, Karl Glusman e Mao Xiaoxing, trasportam-nos pelo tempo e pelo espaço, de volta às origens da casa francesa. Longe das construções formais dos perfumes tradicionais, na vanguarda da perfumaria moderna, Antoine Maisondieu e Christophe Raynaud criam uma fragrância amadeirada com combinações de elementos verdes e frescos e toques de resina de pinho, sálvia e cipreste. O seu aroma captura a beleza natural e vibrante de uma floresta alpina, com uma frescura energizante através de uma extensão de pinheiros de montanha. A versão Moncler Pour Femme, uma fragância floral amadeirada, tem na sua fórmula bergamota e o acorde exclusivo Powdery Snow, garantindo uma sensação fresca e viva. Curiosamente, ambos os perfumes contêm o acorde Mountain Woods (vibrante, envolvente e sofisticado) como nota de fundo.

Moncler Pour Homme e Femme Foto: D.R

Fundada em 1952, numa pequena aldeia nas montanhas perto de Grenoble, França, Moncler sempre combinou estilo com inovação tecnológica. Desde o início que se foca em criar outwear capaz de resisitir às condições metereológicas das montanhas, bem como à vida na cidade. Além da Moda e do luxo, é reconhecida pela sua qualidade, criatividade e herança que ultrapassa gerações. Moncler Pour Homme está disponível em embalagens de 60 a 150ml e com preços compreendidos entre 80 e 130 euros, vendidas exclusivamente nas Perfumarias Douglas.