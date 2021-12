Homem do mês: Lil Nas X

O ano de 2021 foi muito produtivo para Lil Nas X com o lançamento do seu álbum de estreia Montero, assim como os impactantes videoclips das respetivas músicas. Falamos de Old Town Road e Industry Baby, por exemplo.







O seu trabalho tem sido reconhecido neste final de ano com múltiplas nomeações de prémios, como os Grammy Awards (2022) para Álbum e Canção do Ano e Melhor Vídeo (Montero (Call Me By Your Name).





Com 22 anos, o artista que fez parte da lista 30 Under 30, em 2019, e ganhou agora o prémio Innovator da revista do Wall Street Journal, onde escolheu misturar as linhas de alfaiatara de Tom Browne com um kilt e umas botas de plataforma de Rick Owens. Mas seja com um fato amarelo da Gucci, como usou na décima gala anual LACMA Art+Film, com um fato branco da Balmain ou um fato metálico reminiscente das armaduras medievais, como usou no MET Gala deste ano, uma coisa é certa, Lil Nas X diverte-se muito com a roupa sem nunca esquecer o seu estilo.

Com fato Lanvin no brunch da Variety, 4 de Dezembro Foto: Getty Images

Na festa da IHeartRadio em Los Angeles, 3 de Dezembro Foto: Getty Images

Lançamento do perfume Ombré Leather de Tom Ford, 2 de Dezembro Foto: Getty Images

Festa Men of The Year em Hollywood da revista GQ Americana, 18 de Novembro Foto: Getty Images

Com um look integral da Gucci na decima gala anual LACMA Art+Film, 6 de Novembro Foto: Getty Images

Entrega de prémios da revista WSJ do Wall Street Journal, 1 de Novembro Foto: Getty Images

Nos estúdios da SiriusXm em Nova Iorque, 14 de setembro Foto: Getty Images