Esta linha de edição limitada da Mercadona é elegante e sofisticada

As coleções de design atrativo e cujos componentes partilham uma mesma fragância é uma das grandes tendências nos cuidados corporais. O momento do duche ou do banho transcendeu o contexto da higiene para se tornar num verdadeiro ritual, um momento para relaxar na rotina diária, e a procura por produtos com ingredientes de qualidade superior e uma componente sensorial disparou. A Perfumaria da Mercadona não ficou indiferente à tendência e lança uma nova linha corporal, elegante e sofisticada de edição limitada – Elixir d’Automne –, com ingredientes naturais.

ELIXIR D’AUTOMNE Com oito produtos que partilham uma fragância incrível de outono, a nova linha corporal da Mercadona foi pensada para desfrutar de uma textura requintada e embalagem diferenciadora.

Todos os produtos da linha Elixir d'Automne partilham o mesmo perfume criativo, sugestivo e singular. Uma fragrância luminosa e suculenta graças à combinação das notas de bergamota e frutos vermelhos, com um coração floral e um fundo amadeirado e cremoso.

O design elegante e o tom âmbar partilhados pelos produtos foram concebidos para que todos possam ser integrados em diferentes ambientes, criando assim uma atmosfera agradável. Uma forma de compreender o cuidado corporal como um idioma que fala de nós e do nosso estilo de vida através dos produtos que escolhemos.

Elixir d'Automne: oito produtos com uma mesma fragrância

A linha é composta por oito produtos que podem ser adquiridos em separado ou combinados entre si.

1. Creme de mãos

Creme específico que hidrata e suaviza as mãos. Aplique nas mãos e cutículas com uma leve massagem até à sua total absorção. O produto não deixa sensação oleosa.

2. Sabonete de mãos

Aplique sobre a palma da mão previamente humedecida. Esfregue até obter a espuma desejada e enxague com bastante água.

3. Gel de banho

Gel de banho e duche perfeito para usar diariamente. Aplique sobre a pele húmida e lave abundantemente com água.

4. Exfoliante corporal de açúcar

Limpa em profundidade e elimina as impurezas e as células mortas através de uma massagem localizada. Aplique mediante uma massagem com movimentos circulares e enxague com água morna.

5. Creme corporal

Este creme corporal hidrata e suaviza a pele, perfumando-a com a agradável fragrância da linha Elixir d'Automne. Espalhe sobre a pele com uma leve massagem até à sua total absorção. É adequado para todos os tipos de pele.





6. Sais de banho

Abra a saqueta, encha a banheira com água morna, despeje todo o conteúdo e tome banho durante 20/30 min. Pode também numa bacia apenas para os pés, como relaxante. Pode misturar com outros produtos de banho, como o gel ou óleos de banho.





7. Óleo corporal

Contém óleo de argão, óleo de calêndula e óleo de macadâmia. Espalhe sobre a pele limpa e seca do corpo e massaje suavemente até à sua total absorção. No entanto, é preciso ter em conta o tipo de pele, a quantidade de produto aplicada e a perceção subjetiva pessoal.





8. Eau de Toilette

Fragrância amadeirada, frutada e almiscarada, perfeita para uso diário que, quando utilizada com outros produtos da linha, potencia o aroma. Aplique sobre a pele, de preferência nas têmporas, na base do pescoço e na parte interna dos pulsos e cotovelos. Espere 15 minutos para sentir a fragância definitiva na pele.

Uma linha, três momentos de utilização

Dependendo do tempo disponível e dos efeitos que desejamos obter, a Perfumaria da Mercadona sugere três momentos de utilização:

Rotina diária: Momento Manhã

A rotina de cuidado e higiene diária é fundamental para começar o dia com energia. Depois de um bom banho revitalizante com o Gel Elixir, hidrate a pele com o Óleo Corporal até que seja completamente absorvido. Antes de sair de casa, complete a hidratação com o Creme de Mãos, que pode levar na carteira para voltar a aplicar ao longo do dia, de forma a manter as mãos protegidas e nutridas.

Ritual relaxante: Momento Banho

Os rituais de beleza são perfeitos para escapar e transformar a casa num local de lazer e descontração. Os oito produtos que compõem a linha Elixir d'Automne convidam ao escapismo doméstico e transportam-nos para enclaves relaxantes onde os sentidos são sublimados. Para este ritual, preparar a banheira com os Sais de Banho que, além de purificarem e perfumarem o corpo, ajudam a relaxar todo o nosso organismo, incluindo a mente. Faça ainda espuma com o Gel de Banho. Enquanto toma banho, pode aproveitar para limpar a pele em profundidade com o Exfoliante Corporal de açúcar, um dos passos-chave para eliminar impurezas e células mortas através de uma massagem localizada e, assim, mostrar uma pele suave, jovem e cuidada. Aproveite para relaxar o corpo e a mente durante cerca de vinte minutos e, quando a pele estiver seca, massaje o corpo com a Creme Corporal, formulada com karité e vitamina E, para nutrir a pele. Para intensificar o aroma dos restantes produtos, perfume-se ainda com o Eau de Toilette, uma fragrância amadeirada, frutada e almiscarada que o transportará a outro mundo.

Toque refrescante quando há pouco tempo: Momento Express

A intensidade do ritmo de vida deixa, por vezes, pouco tempo para nos cuidarmos. Portanto, tomar um duche com o Gel de Banho, aplicar o Creme de Mãos ou pulverizar a Eau de Toilette no pescoço e nos pulsos vai servir de evasão quando sentirmos a necessidade de nos perfumarmos e dedicarmos uns breves momentos a nós próprios. Pode aproveitar também para respirar três vezes de forma lenta e profunda, vai ajudá-lo a aumentar muito a sensação de bem-estar.