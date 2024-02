Mark Hyman conta o que faz para se manter saudável aos 63 anos

Mark Hyman tem 63 anos e é o fundador e consultor sénior do Cleveland Clinic Center for Functional Medicine, apresentador do podcast The Doctor's Farmacy e autor de vários livros, entre eles o Jovem para Sempre, lançado em Portugal em outubro de 2023. Conhecido por desafiar os estereótipos associados ao envelhecimento, revela uma forma física invejável e uma mente vigorosa. Numa entrevista exclusiva à GQ americana, partilha os segredos por trás da sua vitalidade e longevidade, desafiando a conceção comum de que o declínio é inevitável com a idade - "para mim, não se trata de viver até aos 120 anos. Trata-se de sentir-me ótimo agora", garante.

O autor começa por enfatizar a importância de cuidar do corpo como faríamos com um cavalo de corrida que vale um milhão de dólares, alimentando-o com nutrientes de qualidade e evitando os alimentos processados. Destaca que a manutenção da saúde não requer tecnologia sofisticada, mas sim o compromisso com hábitos básicos que otimizam o funcionamento do organismo. Hyman deixa depois uma ideia: "Acho que a coisa que a maioria das pessoas entende mal — e não é culpa delas, porque é o que vemos à nossa volta e pensamos que é normal — é que o declínio, a doença, a decrepitude e a fraqueza são consequências normais do envelhecimento. Na verdade, não são. São sinais de doença."



Hyman segue a dieta Pegan, "é uma dieta rica em plantas — não "baseada em plantas"; são muitos legumes coloridos ricos em fitoquímicos; nozes e sementes; e proteínas". As suas refeições consistem em alimentos naturais e frescos, com ênfase em gorduras saudáveis e baixo teor glicémico. O autor ressalta a importância de manter um equilíbrio entre os elementos essenciais de fitness: aptidão cardiovascular, força, flexibilidade e estabilidade, destacando o papel crucial do exercício na promoção da saúde física e mental. "A estabilidade é muito importante; à medida que envelhecemos, perdemos estabilidade e equilíbrio. É por isso que as bandas de resistência são muito boas: elas desequilibram-nos e deslocam-nos do centro e temos de nos estabilizar constantemente. E notei que quando comecei a fazer isso [o treino com as bandas], conseguia correr montanhas abaixo e saltar de pedra em pedra e não me sentir hesitante. Senti-me como se tivesse 20 anos novamente, o que foi incrível."

Hyman deixa uma nota final, afirmando que "o período de saúde é quantos anos da vida estamos saudáveis, e o período de vida é quantos anos estamos vivos. Por isso, a maioria de nós passa os últimos 20% das nossas vidas com má saúde. Acho que as pessoas não percebem que isso é opcional e que a década marginal da nossa vida não é algo que todos tenhamos de suportar."