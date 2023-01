Estar perto da natureza melhora a saúde física e mental, afirmam os cientistas

Dar um passeio num parque ou à beira rio contribui para uma melhoria de saúde e reduz a necessidade da toma de medicamentos para a, revela um novo estudo, disponível na publicação médica Occupational & Environmental Medicine Para chegar a esta conclusão, o grupo de cientistas entrevistou cerca dealeatoriamente, em três das maiores cidades da Finlândia, sobre a sua. As zonas verdes incluem jardins, parques e prados, por exemplo, enquanto as azuis remetiam ao oceano, a lagos e rios. Os dados finais indicavam que estar perto da naturezaestava associado ade probabilidades dos indivíduos precisarem de medicação para a tensão arterial,no que toca a comprimidos relativos a ansiedade e depressão e aindade chances no que diz respeito à asma.Embora não existam provas concretas, especula-se que a actividade física, como andar, "seja o principal fator mediador dos benefícios para a saúde referentes a áreas verdes quando se considera a sua disponibilidade ou utilização ativa", afirmou Anu Turunen, coautora do estudo e investigadora sénior do Instituto Finlandês de Saúde e Bem-Estar em Helsínquia, à CNN internacional.para recebermos ditos benefícios, é preciso estar fisicamente nos locais.Trabalhos anteriores descobriram revelações semelhantes, avançou a mesma publicação. Um estudo de 2019, feito a nível global, concluiu que as pessoas que vivem perto de árvores e vegetação em geral têm menos probabilidade de morrer prematuramente.