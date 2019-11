A coleção de whisky mais valiosa do mundo

Residente na cidade de Ho Chi Minh, no Vietname, o empresário Viet Nguyen Dinah Tuan tem uma coleção de garrafas de whiskey que acaba de quebrar o recorde da Guinness. Apesar de ter "apenas" 535 garrafas, a coleção inclui algumas das edições mais raras e mais caras do mundo, estando avaliada em cerca de 13,9 milhões de dólares (12,6 milhões de euros), e podendo, segundo o Guiness, atingir os 16 milhões de dólares (14,5 milhões de euros) em leilão.

Entre as garrafas de Viet está uma das únicas coleções completas da destilaria The Macallan, incluindo a edição icónica de 1926 que quebrou recentemente o recorde de garrafa mais cara alguma vez vendida, por 1,9 milhões de dólares num leilão da londrina Sothebys. Desta, Viet tem três exemplares. Outras jóias da coroa incluem doze garrafas da edição mais velha de sempre a ser lançada pela Bowmore (que por sua vez tem o recorde de single malte de Islay mais caro do mundo) e uma das 24 garrafas da edição 1919 da Springbank, recentemente vendida por 283 mil dólares.

Esta avaliação foi feita pelos analistas da Rare Whisky. O preço de cada garrafa no mercado atual foi assim examinado e uma estimativa realista foi enviada ao Guinness, assumindo que a coleção fosse leiloada no Reino Unido. Apesar do lucro evidente que poderia ter com a coleção, Viet não demonstrou qualquer interesse em vender as suas garrafas, mas sim de continuar a procurar e a enriquecer a mesma.