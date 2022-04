Príncipe Harry revela as suas práticas para evitar o burnout: “O treino mental é o segredo”

Depois de renunciar a alguns títulos reais e a financiamentos públicos, Harry mudou-se para os Estados Unidos, onde em conjunto com a sua mulher fundaram a Archewell Foundation, uma organização sem fins lucrativos cujo propósito passa por unir comunidades locais e globais. Além de se preocupar com causas humanitárias, o duque de Sussex é um grande defensor da saúde mental. No início do ano, uniu-se à empresa de coaching BetterUp, fundada em 2013 por Alexi Robichaux e avaliada em 4,7 bilhões de dólares.

Marido e pai de dois filhos, sustenta os seus principios na flexibilidade e atesta que tirar cerca de 30 a 45 minutos todos os dias para meditar é essencial para evitar o burnout. Num evento virtual organizado pela BetterUp, Harry e a tenista Serena Williams, amigos há vários anos, foram convidados a debater sobre o tema do autocuidado e a forma como os mesmos o praticam.



autocompaixão e a reflexão passam por gestos pequenos e breves, explica o príncipe, de modo a estarmos bem individualmente. Segundo o mesmo, este cuidado próprio deverá ser tanto um hábito diário como escovar os dentes, um mindset que Williams também partilha, embora admita que ainda tem ainda algum trabalho a fazer para lá chegar.



"A aptidão mental é o auge, é o que se pretende, e o caminho para isso pode realmente ser difícil (…) Chama-se trabalho interior por uma razão e quando realizado corretamente torna o trabalho exterior mais fácil de lidar", referiu Harry num vídeo partilhado pela BetterUp no Twitter.

Prince Harry gets it: doing Inner Work® can be tough, but it’s a solid foundation to build on. And once you get all of that sorted out, everything else seems to fall into place. ?? pic.twitter.com/C1Wn4Tj3Be — BetterUp (@BetterUp) February 3, 2022

Já Williams, acredita que parte desse esforço e reflexão interiores passa por estabelecer limites entre a vida pessoal e a profissional: "Os limites são muito importantes, se não os tiveres, não irás alcançar o que podes e o que queres fazer", disse também em vídeo.

Embora os dois convidados tenham percorrido um longo caminho de descoberta individual e de preservação da saúde mental, admitem que será sempre um trabalho constante. "Eu não tenho tudo resolvido, Serena também não, nenhum de nós o tem. A vida é uma descoberta", afirmou Harry.