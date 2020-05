Ter um SUV está in

Os SUV estão mesmo na moda. E se a moda, para alguns, podia parecer passageira, há uns anos, quando o Nissan Qashqai começou a tornar-se um sucesso de vendas mundial, hoje sabemos que os SUV são uma tendência que continua a crescer de forma vertiginosa. Ah, e são cada vez mais abrangentes e luxuosos. Ao contrário do que vemos na moda, em que as tendências mudam de estação para estação, no mundo automóvel, os SUV estão a tornar-se reis e senhores dos carros com sex appeal. Só em 2017 foram lançados, em Portugal, 27 novos SUV e as vendas tiveram um crescimento de 50% neste tipo de modelos. E o que são os SUV? Os Sports Utility Vehicle são uma espécie de jipes domesticados, mais prontos para a cidade, embora tenham uma posição de condução alta e uma altura ao solo elevada. Vamos nas alturas! Há várias variantes, tamanhos, segmentos e estilos, ao ponto de existirem mesmo os SUV Coupé, com ar mais desportivo, como o BMW X6 ou o Mercedes GLC. Em 2015, os SUV já significavam 22,9% das vendas mundiais de automóveis e, em 2017, bateram o recorde, com 36,8% das vendas – cerca de 25 milhões de carros. Estima-se que, até 2031, o total atingirá os 42 milhões por ano.

Lamborghini Urus: Super SUV



Pertence a uma marca de superdesportivos que se estreia no maravilhoso mundo desses veículos. O Urus deve o seu nome a uma espécie já extinta de gado que viveu na Europa e na Ásia. Nomes à parte, a marca dos touros enraivecidos colocou no Urus um explosivo motor V8 bi-turbo de 4.0 litros capaz de debitar 641 cv de potência. O feroz modelo atinge os 100 km/h em 3,6 segundos e os 200 km/h em meros 12,8 segundos. A velocidade máxima é de 305 km/h. Números dignos de um Lamborghini que não descura as linhas arrojadas a que a marca italiana nos habituou. O condutor pode escolher seis modos de condução que variam entre o Strada (estrada), Sport, Corsa (pista), Neve, Terra e Sabbia (areia). O Urus fica, neste caso, mais alto e suave. Para desenvolver o lado mais desportivo do modelo, a Lamborghini fez testes intensos no traçado de Nurburgring, na Alemanha.

Lamborghini Urus Foto: Lamborghini

Bentley Bentayga: Gentleman’s SUV



A Bentley aventurou-se no mundo dos SUV, em 2016, com o Bentayga e, na altura, era apelidado de SUV mais luxuoso do mundo. Hoje tem novos rivais. E a marca reclama o título de SUV Diesel mais rápido: o motor V8 com três compressores, dois turbos e 435 cv de potência atinge os 270 km/h e faz dos 0 a 100 km/h em 4,8 segundos, apesar das 2,4 toneladas de peso. O luxo é omnipresente e é fácil acrescentar 100 mil euros ao preço com opcionais, isto se não acrescentarmos no pulso o relógio de automóvel mais caro do mundo. O Mulliner Tourbillon, concebido para este modelo pela Breitling, custa 150 mil euros e é o mais complexo dos mecanismos relojeiros, que inclui oito diamantes. O interior deste SUV é um hino ao requinte, combinando o estilo clássico (não falta madeira e couro) com as tecnologias mais avançadas. Os bancos têm todos ventilação e massagem e na fila de bancos traseiros há dois tablets de 10,2 polegadas com acesso à Internet. A aparelhagem é ágil q.b., tem uma aparelhagem com 18 altifalantes e 1800 watts.

Bentley Bentayga: Gentleman’s SUV Foto: Bentley

Range Rover Velar

Não está no nível de exclusividade do Lamborghini ou do Bentley, mas tem argumentos fortes para ombrear com pesos pesados como o Mercedes-Benz GLE ou o novo Maserati Levante. É "primo" do Jaguar F-Pace e do mais pequeno E-Pace, ou não partilhassem alguns componentes e fossem do mesmo grupo. A marca, com sede em Coventry, no Reino Unido, mostra o que vale no Velar através de um design arrojado e atractivo, respeitando os valores clássicos da marca. Com uma caixa automática de oito velocidades ZF e sistema de tração integral, com o motor a gasolina 2.0 de 300 cv, o Velar faz dos 0 aos 100 km/h em seis segundos. O tamanho médio, abaixo dos cinco metros de comprimento, também ajuda a torná-lo bem ágil nas curvas, num modelo de um conforto notável, com bancos com ventilação e massagem. Não falta uma suspensão adaptativa, a mesma do F-Pace, que reduz a altura do veículo acima dos 105 km/h para lhe dar melhor aerodinâmica. No interior, destaque para os dois ecrãs tácteis, um deles inclui um verdadeiro computador, com 60 GB de disco para guardar o que quisermos e Internet 4G.

Range Rover Velar Foto: Range Rover

Volvo XC90

O XC90 deu à Volvo, desde 2016, uma série de prémios um pouco por todo o mundo. Uns pelo design, outros como melhor SUV e outros, ainda, como melhor SUV de luxo, dos Estados Unidos à Alemanha, passando pela Índia, pelo Brasil e pela China. Foi carro do ano na Suécia (claro!) e para várias publicações dos Estados Unidos. Distinções à parte, o que é que o XC90 tem? Não lhe falta espaço, até porque usa uma nova plataforma que consegue aproveitar, ao máximo, os 4,95 metros do XC90. Depois, os senhores da marca sueca dedicaram-se não só a colocar tecnologia de segurança notável como a tornar o interior verdadeiramente luxuoso. Rival directo do BMW X5, do Range Rover Sport ou do Audi Q7, este XC90 não só tem um design luxuoso e distintivo no exterior como dedica uma atenção aos pormenores no interior notável. Destacamos o painel de instrumentos, que é um ecrã de 12,3 polegadas que não sofre com os reflexos, e o ecrã táctil, de nove polegadas, ao alto, que funciona como um verdadeiro tablet e permite controlar quase tudo no SUV.

Volvo XC90 Foto: Volvo

Mercedes-Benz GLS/GLC



Esta marca apostou forte nos SUV, nos últimos tempos. Existem de todos os tamanhos, desde o GLA ao maior GLE. Pelo meio, existem variantes como o GLC, o SUV coupé da marca, o rival directo do BMW X6. Luxo não falta, até porque a Mercedes tem sabido usar o design moderno a favor dos seus modelos.

Mercedes-Benz GLS/GLC Foto: Mercedes

Tesla Model X

O Model X está entre o SUV e o monovolume ou crossover. Ou seja, não lhe falta espaço, nem potência, rapidez e tecnologia inovadora, como é apanágio da marca de Elon Musk.

Porsche Cayenne/Macan

A Porsche tem o seu Cayenne, desde 2003, que foi alvo de muitas críticas na altura, por parte dos fãs puristas da marca. Mais recentemente, tornou-se mais agressivo no design, mais luxuoso e digno dos pergaminhos da marca desportiva alemã que lançou, há três anos, o SUV mais pequeno, o Macan.

Porsche Cayenne Foto: Porsche





Lexus RX/NX

A Lexus tem uma tradição longa em SUV. O RX foi o primeiro, mas só ganhou um design e um interior verdadeiramente luxuosos desde 2012. Três anos depois foi lançado o NX, um tratado de design desportivo japonês que também já ganhou vários prémios.



Outros modelos: Maserati Levante; BMW X5; Audi Q5 e Q7; Alfa Romeo Stelvio; Jeep Grand Cherokee; Jaguar F-Pace e E-Pace.