Explorerelétrico: mais um Ford com nome de modelos já existentes

Ford Explorer? A sério?

Sim, houve um Ford Explorer lançado em 1991, um SUV que na altura substituiu o Bronco de três portas e que chegou a ser o SUV mais vendido na terra do Tio Sam. Também houve um Mustang – oh se houve, e felizmente continua a haver – mas a Ford lembrou-se de usar o famoso nome para batizar um EV (que já foi objeto de teste aqui na Must). Talvez o mais polémico seja o uso do nome Capri, o elegante coupé que a Ford Europa lançou nos anos 70 do século passado, e que em breve o teremos aqui, na Must, em versão EV. Mas voltando à vaca fria, perdão, ao modelo em apreço: este Ford Explorer EV apresenta-se como um SUV do segmento C, o primeiro Ford 100% elétrico fabricado no Velho Continente, concretamente na sua fábrica de Colónia, na Alemanha. A base é a plataforma MEB do Grupo VW, mas nem este é um Ford-Volkswagen, nem se trata de um VW entregue "chave-na-mão" à Ford.



Características técnicas

Três versões: logo aquando do lançamento, um RWD (tração traseira) Single Motor com bateria de 77 kWh de capacidade e motor de 286 cavalos; e um Twin Motor AWD (dois motores, logo, tração integral) e 340 cavalos de potência. Mais tarde, a Ford lançou uma variante mais económica, com bateria de 52 kWh e motor de 170 cavalos.

Visto do exterior, o Explorer EV apresenta-se com um estilo americanizado. Foto: DR