Esta é a Aston Martin das bicicletas

Para muitos, a Aston Martin é o epítome da beleza e do desempenho automóvel. Já o designer industrial inglês Marek Reichman é o nome responsável por clássicos como o Rapide S, Vanquish, Vulcan e DB11, para nomear alguns. Além de carros, o atual vice-presidente executivo e diretor de criação e estúdio da Aston Martin é apaixonado por bicicletas e, para criar uma sob medida com a mesma excelência, simplicidade e ótima engenharia — as mesmas características dos carros da marca com sede em Warwickshire, Inglaterra —, entrou em contacto com Oliver Laverack, cofundador e designer da J Laverack Bicycles, criada em 2013.

Uma bicicleta J Laverack com a geometria de um modelo moderno, mas fabricada como uma bicicleta vintage Foto: J Laverack Bicycles

Tudo aconteceu há quase três anos, quando Marek andava atrás de uma bicicleta com a geometria e o ajuste de um modelo moderno, porém fabricada da mesma maneira que uma bicicleta vintage. "O meu pai era serralheiro. Conseguia forjar aço de tungsténio a olho nu", contou ao How To Spend It, suplemento de luxo do Financial Times. "A colocação em funcionamento de uma bicicleta como esta mantém os artesãos em atividade (…). E isso faz-me feliz."

O resultado é então a Classic, a primeira bicicleta em estrutura de aço da J Laverack. Ao contrário dos modelos novos, possui tubos estreitos, que se encontram em junções polidas e brilhantes. O acabamento de tinta é em "cromovelato" de alto brilho, com uma laca escarlate translúcida aplicada sobre o cromo altamente polido. Marek Reichman gostou tanto que irá tentar replicar o mesmo acabamento numa carroçaria brevemente.



Marek Reichman é apaixonado por bicicletas Foto: Instagram @j.laverackbicycles