Novo Aston Martin é o mais rápido de sempre… a encolher a capota

O novo máximo de sempre refere-se ao tempo necessário para encolher a capota: 6,7 segundos.

A fabricante refere que o tempo para o descapotável abrir ou fechar a cobertura é metade do que o padrão da indústria, que se cifra em aproximadamente 14 segundos. Por exemplo, o BMW i8 demora 15 segundos, o Porsche 911 leva 12 segundos e mesmo o Ford Mustang é mais lento, demorando sete segundos. E o atual Aston Martin DB11 Volante demora 14 segundos.





O Vantage 2021 deverá figurar num próximo filme de 007 Foto: Aston Martin

Um porta-voz da empresa refere ainda que a abertura ou fecho da cobertura naquele tempo pode ser feito com o veículo a circular em qualquer velocidade até aos 50 km/hora.

Mas não é apenas na capota que o novo roadster brilha. A capacidade de aceleração dos zero aos 100 km/hora é de 3,7 segundos.

E, muito provavelmente, o Vantage 2021 deverá figurar num próximo filme de 007, sendo a Aston Martin a marca de eleição do agente secreto mais famoso do mundo.

O preço inicial do Vantage roadster nos EUA é de 161 mil dólares (cerca de 149 mil euros), mas com as configurações e opções personalizadas que os clientes normalmente solicitam o seu preço final deverá ser muito superior.





A capacidade de aceleração dos zero aos 100 km/hora é de 3,7 segundos Foto: Aston Martin

Em janeiro, Lawrence Stroll, milionário canadiano e proprietário da equipa de Fórmula 1 Racing Point F1, que se passará a designar Aston Martin F1 a partir de 2021, ajudou a uma injeção de quase 600 milhões de euros na Aston Martin, dos quais 216 milhões provêm da aquisição por Stroll de uma participação de 16% no capital da fabricante. Stroll vai assumir a presidência executiva da Aston Martin.