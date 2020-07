Dior alia-se à Vespa para desenhar uma scooter de sonho

O que têm em comum a francesa Dior e a italiana Vespa? Além de terem sido fundadas no mesmo ano, em 1946, estão ligadas pelo desejo inabalável de inspirar uma nova, brilhante e inspiradora visão do mundo a cada nova criação.

Foi a partir desse desejo que a Vespa 946 Christian Dior ganhou forma. A sua arquitetura minimalista e linhas gráficas subtis prestam homenagem ao património das duas marcas europeias. Símbolo de requinte, este objeto de desejo reflecte o seu compromisso comum com a excelência do savoir-faire e a arte virtuosa do detalhe.

A versão contemporânea da icónica Vespa 946 - apresentada pela primeira vez em 2012 em Milão e reconhecida pelas suas curvas elegantes e pela inovação tecnológica - ganhou agora um novo modelo desenhado por Maria Grazia Chiuri, diretora criativa das coleções femininas da Dior. A scooter é fabricada em Itália, com os padrões de exigência, empenho e precisão de um atelier de alta costura.

Este modelo diferencia-se pelo famoso tecido e padrão Dior Oblique - desenhado por Marc Bohan em 1967 – que surge no porta-bagagens e também no capacete. A Vespa 946 Christian Dior é uma edição limitada, e será lançada na primavera de 2021 nas boutiques Dior de todo o mundo e posteriormente numa seleção de lojas Motoplex do Grupo Piaggio.