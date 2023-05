Brian Klaas: “Alguns sistemas de poder seleccionam as características erradas”

São raros os livros que nos fazem pensar ao ponto de questionarmos as nossas próprias crenças, sobretudo em domínios tão complexos como a moral. "Por que razão quem tem poder tende a usá-lo em seu proveito? Por que motivo há uma ligação entre os que querem alcançar o poder e as pessoas que mais estão sujeitas a deixarem-se corromper? Seremos nós próprios corruptíveis?" São algumas questões que se levantam em Corruptíveis, do especialista em democracia, autoritarismo e política externa dos EUA Brian Klaas, com quem a MUST conversou.

Este baseia-se em mais de 500 entrevistas com alguns dos principais líderes mundiais, dos mais nobres aos menos recomendáveis, incluindo presidentes e filantropos, bem como rebeldes, líderes de cultos e ditadores para tentar compreender o que acontece quando se alcança o poder.

Há uma predisposição genética para a corrupção, por assim dizer? Ou há um lado de nós que pode sempre ser corrompido?

Há alguns estudos no reino animal que parecem sugerir que o desejo de poder/dominação é um traço hereditário. Por exemplo, em algumas espécies de peixes, hienas, etc. parecem transmitir uma sede de domínio de pais para filhos. Alguns estudos humanos sugeriram que existe também um "gene da liderança", embora eu considere esses estudos bastante suspeitos, uma vez que há muitos factores na sociedade humana que não são genéticos. O que podemos dizer é que algumas pessoas querem o poder, outras não, e que a explicação para essa variação é em parte genética e em parte ambiental (natureza e educação).

Algumas pessoas argumentam que a corrupção e o abuso de poder são produzidos por "pessoas corruptas".

Não concordo com esta afirmação. Embora seja verdade que algumas pessoas são particularmente propensas ao abuso (como os psicopatas), a maior parte da explicação para o abuso de poder e a corrupção é estrutural. Temos provas muito fortes, como descrevo em Corruptíveis, de que os sistemas de poder podem ser projetados para produzir resultados melhores ou piores. Neste momento, muitos dos nossos sistemas estão a produzir maus resultados. Em parte, isso deve-se a algumas pessoas "más", mas em grande parte deve-se às estruturas que rodeiam o poder.

Como é que se interessou por este tema?

A política fascina-me desde criança. Há algumas áreas da vida sobre as quais temos pouco controlo, mas o poder é uma área que está completamente estruturada pela sociedade humana. Isso significa que, quando acontece um abuso de poder ou quando pessoas terríveis acabam por se tornar nossos líderes, a escolha de tolerar isso é completamente nossa enquanto sociedade. É claro que não é fácil mudar os sistemas de poder, mas é possível. Decidi dedicar uma grande parte da minha carreira a tentar resolver esse problema, defendendo formas de reformar os sistemas que poderiam eventualmente produzir melhores líderes.

"Corruptíveis", livro de Brian Klaas, Bertrand Editora.

O que é que todas essas entrevistas lhe disseram sobre as pessoas corruptas? Que traços de personalidade têm em comum?

Todas elas, sem excepção, eram encantadoras. A nível pessoal, gostei de muitos deles - incluindo os piores, que tinham feito coisas terríveis. Isso foi arrepiante, porque sabia que algumas das pessoas com quem falei tinham matado inocentes, ou mesmo orquestrado a sua tortura.

Foi importante reconhecer esse encanto, porque me fez compreender que muitos sistemas de poder seleccionam as características erradas. Muitas vezes acabamos por ter líderes que são bons a convencer-nos de que devem ser líderes, em vez de pessoas que seriam bons líderes. É como se tivéssemos uma competição de futebol e declarássemos o vencedor com base em quem conseguisse convencer os juízes de que era o melhor jogador de futebol, em vez de vermos quem era realmente bom.

Como é que os líderes se parecem? Facialmente falando?

Há uma variedade de traços que se correlacionam com a liderança. Algumas dessas características transmitem poder às pessoas devido à evolução (como explico em Corruptible, evoluímos para recorrer a homens grandes e fisicamente fortes em tempos de crise. Isso costumava ser racional durante os tempos dos caçadores-recolectores na Idade da Pedra. Hoje, é completamente irracional, mas persiste na nossa visão subconsciente dos líderes). Algumas das características estão também ligadas a visões socialmente construídas de quem parece ser um líder. Por exemplo, a maioria de nós cresceu numa época em que os homens brancos eram poderosos, pelo que a nossa impressão do aspecto de um líder genérico tende a ser a de um homem branco. Estes dois factores criam enviesamentos cognitivos que se sobrepõem a dinâmicas sociais frequentemente sexistas ou racistas, produzindo grandes distorções em relação a quem acaba por ocupar posições de poder.

Como é que os poderes se traduzem nas reacções do nosso corpo? Adrenalina? Cortisol? O que é que desperta?

Em Corruptível, explico que o poder não afecta apenas a nossa mente; também afecta o nosso corpo. Há muitos estudos que mostram que as pessoas no ápice do poder tendem a envelhecer mais rapidamente do que aquelas que estão perto do topo. A lição parece ser que é bom para a saúde de alguém estar perto do topo da hierarquia, mas não no topo - pois manter o poder é extremamente stressante.

Há também um estudo fascinante sobre o qual escrevo que mostra que o poder actua literalmente como uma droga. Em estudos com primatas, os investigadores descobriram que os macacos menos poderosos, quando lhes é dada a opção, escolhem cocaína intravenosa em vez de bolinhas de banana. Os macacos poderosos são o oposto; eles têm a droga do poder e, por isso, comem as bolinhas de banana.

O que é que queria que as pessoas aprendessem ou vissem com este livro?

Escrevi Corruptível porque as nossas sociedades estão num piloto automático disfuncional. Todas as pessoas com quem falo estão insatisfeitas com a actual lista de líderes. Ninguém com quem falo pensa que aperfeiçoámos os sistemas de poder e que os tornámos justos e funcionais para a sociedade. Mas nunca tentamos fazer reformas sistémicas. Em vez disso, limitamo-nos a condenar os líderes individuais que se comportam mal no poder e seguimos em frente, até que a pessoa seguinte também se comporta mal e nós condenamo-la e nada muda.

O objectivo de Corruptible é levar as pessoas a pensar criticamente sobre como podemos mudar os nossos sistemas sociais para atrair e promover os melhores entre nós para posições de liderança. Não vai ser fácil, mas um mundo melhor é possível.

A sua noção de "pessoas más" é muito interessante. Podemos, por exemplo, olhar para uma pessoa muito criminosa com compaixão?

Quando falo de "pessoas más", refiro-me a "pessoas que fazem coisas más". Por vezes, essas pessoas são psicopatas narcisistas e têm uma função cerebral anormal que não pode ser alterada ou curada. Outras vezes, são pessoas que podem comportar-se bem noutros sistemas, mas que se comportam mal no sistema falido em que vivem. Por exemplo, há pessoas na Coreia do Norte que usam lança-chamas para matar dissidentes. Se essa pessoa tivesse nascido, por exemplo, na Noruega, faria a mesma coisa? De modo algum. Somos criaturas que ganham e perdem a lotaria do nascimento, e as nossas trajectórias de vida são em grande parte moldadas pelos nossos ambientes e pelos sistemas em que operamos. Não podemos escolher a forma como nascemos, mas podemos escolher a forma como os nossos sistemas funcionam - e a correcção desses sistemas pode fazer com que as pessoas que podem ser "más" se comportem muito, muito melhor.

Deveria haver um teste psicológico ou para líderes, como regra, em grandes cargos?

Sim. Fazemos controlos de antecedentes para as pessoas em toda a sociedade. Fazemos exames psicológicos a alguns directores executivos e a outros que ocupam cargos de topo nas empresas. Porque não para os políticos? Paradoxalmente, na política, as pessoas com mais poder são frequentemente sujeitas ao menor escrutínio formal. É completamente ao contrário. O poder deve ser um fardo, não uma alegria. E deveríamos ter os padrões mais elevados possíveis para aqueles que ocupam os escalões superiores do poder. Independentemente do que fizermos, não conseguiremos excluir toda a gente que não deveria estar no poder. Mas poderíamos excluir muitas pessoas e isso faria a diferença. E isso vale todos os esforços possíveis