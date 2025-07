Zara Home x Collagerie. Quando a arte e o design se encontram

De um lado, o espírito contemporâneo, minimalista e elegante da Zara Home. Do outro, a energia vibrante, artesanal e cheia de cor da Collagerie, sob a direção criativa de Lucinda Chambers. Quando estas duas linguagens se encontram, o resultado é um conjunto de peças que não só decoram, mas também contam histórias – de bom gosto, de sofisticação e de autenticidade.

Zara Home x Collagerie: A Common Thread Foto: @ZaraHome

A coleção, disponível a partir de 17 de julho de 2025 nos sites de ambas as marcas, apresenta-se como uma viagem sensorial. Os materiais são ricos e tácteis, as linhas fluem com naturalidade, as cores oscilam entre tons terrosos e explosões inesperadas de intensidade. Dos candeeiros alongados aos pratos de proporções generosas, passando por utensílios de mesa quase escultóricos e mantas que convidam ao toque – cada peça transporta uma aura artística que eleva qualquer espaço.

A colaboração vai ainda mais além ao integrar a visão da artista multidisciplinar Kavel Rafferty, cujas pinturas florais se transformam em mantas luxuosas e num tríptico de quadros em technicolor. "Trabalhar neste projeto tem sido uma alegria", afirma Rafferty no comunicado, sublinhando o ambiente de respeito criativo e a liberdade cromática que marcou o processo.

Por trás da Collagerie está a experiência de Lucinda Chambers e Serena Hood, antigas editoras da British Vogue, que criaram uma plataforma online de curadoria impecável, dedicada ao melhor da moda, do design e do lifestyle. Ao unir a Collagerie à Zara Home, o resultado é mais do que uma coleção: é um manifesto de que o design deve ser vivido com emoção, cor e alma.

Zara Home x Collagerie: A Common Thread não é apenas uma linha de produtos, é uma celebração da beleza no quotidiano e um convite para levar para casa não só peças, mas também a história e a sensibilidade artística de quem as criou.