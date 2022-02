O maior cruzeiro do mundo está pronto

Wonder of the Seas da Royal Caribbean Foto: Royal Caribbean





O navio de cruzeiro de 18 decks foi construído no estaleiro Chantiers de l'Atlantique em Saint-Nazaire, França, e tem capacidade para 6.988 convidados e 2.300 tripulantes, medindo uns impressionantes 362 metros. Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por misviajesweb cruceros viajes (@misviajesweb)

O navio começará a operar cruzeiros de cinco a sete noites neste primeiro trajeto (Flórida - Caribe) antes de lançar cruzeiros no Mediterrâneo Ocidental de Barcelona e Roma em maio.



Entre outras comodidades, tem cerca de oito "bairros", um dos quais com mais de 20 mil plantas verdadeiras, uma piscina magnífica e outras atrações que deixam rendidos miúdos e graúdos como um escorrega, já apelidado de o "mais alto do mar", e ainda uma tirolesa para os fãs de adrenalina e aventura. Wonder of the Seas da Royal Caribbean Foto: Royal Caribbean



"Sempre nos orgulhamos de oferecer aos hóspedes os melhores e mais inovadores navios para proporcionar uma experiência verdadeiramente extraordinária. O Wonder abrange tudo isso", disse Mark Tamis, vice-presidente de operações hoteleiras da Royal Caribbean International, à CNN Travel.

Após três anos de planeamento e mais três em construção, o Wonder of the Seas da Royal Caribbean está finalmente pronto para receber passageiros. O navio de cruzeiro foi entregue no mês passado e deve começar sua viagem em Fort Lauderdale, Flórida, com destino Caribe, a 4 de março.