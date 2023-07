Vai ser possível pagar a conta do supermercado apenas com a palma da mão?

De acordo com a CNN, foi na passada quinta-feira que a Amazon anunciou que a tecnologia Amazon One vai ser usada em mais de 500 lojas Whole Foods – uma cadeia de supermercados norte-americana - até ao final do ano.

Segundo o que podemos encontrar no site oficial da Amazon, esta é uma tecnologia que nos permite realizar os pagamentos de forma rápida e fácil. Como é que funciona? Segundo o mesmo, em apenas alguns segundos, o dispositivo Amazon One captura a imagem da palma da mão quando esta é encostada ao terminal multibanco e posteriormente usa as suas informações para "criar uma assinatura única que pode ser lida sempre que a usa". De acordo com o site de tecnologia Tech Bit, este dispositivo consegue também saber a idade das pessoas com os dados inicialmente inseridos e assim perceber se estas têm ou não idade para poder consumir bebidas alcoólicas.

Esta tecnologia não é recente, foi lançada em 2020 e atualmente podemos encontrá-la em algumas lojas do supermercado, lojas do aeroporto de Hudson e mais precisamente no estádio de basebol Coors Field no estado americano de Colorado.

Segundo a CNN, nem todos gostaram desta nova forma de pagamento. Em 2021 três senadores americanos questionaram a empresa multinacional norte-americana sobre a segurança que este método poderia não ter ao comprometer os dados dos utilizadores. No entanto, e apesar de esta ser uma questão plausível, a Amazon descreve a nova tecnologia como sendo segura dizendo que "o Amazon One foi concebido de acordo com as políticas e controlos de privacidade de longa data da Amazon e está protegido por medidas de segurança no dispositivo e na nuvem", acrescenta ainda que "o harware personalizado capta as características minuciosas da palma da mão".