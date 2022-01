Este é o segredo para nunca perder a motivação

No mundo ocidental, é costume fazer-se uma resolução no dia de ano novo, acompanhada de champanhe e das doze passas que comemos à meia noite. Como magia, descobrimos um novo entusiasmo para aprender novas línguas, para ir ao ginásio, para viajar mais, etc. Porém, a maioria das pessoas desiste das suas resoluções pouco tempo depois (se durar até fevereiro já é bom) porque encontrou obstáculos pelo caminho ou não se sente motivado. E isso é compreensível, mas não têm de ser assim.

Existem três regras de ouro para nunca perder a motivação e deixar o seu objetivo por realizar, segundo os especialistas em psicologia, citados pelo site da revista GQ espanhola. Como tal, este é um percurso que deve ser feito passo a passo e com objetivos realistas para, quando olhar para trás, sentir-se orgulhoso do que alcançou. Ora, vamos às regras:

Número 1: Uma vez iniciado, contemple o seu progresso e os obstáculos que ultrapassou;

Número 2: reduza os seus objetivos. Por exemplo, em vez de estudar uma nova língua cinco vezes por semana, faça-o apenas duas vezes por semana, se for esse o ritmo que prefere;

Número 3: aprenda com os seus erros, partilhe-os e procure conselhos sobre como seguir em frente.

Se mantiver estas dicas em mente, atingir a meta será mais fácil e agradável. Dito isto, não se pode esquecer que cada indivíduo aprende novas competências ao seu próprio ritmo e que ser paciente é essencial nestas ocasiões.