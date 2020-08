Sair para beber um copo é essencial para manter a amizade entre homens

Robin Dumbar, o antropólogo e psicólogo da Universidade de Oxford, no Reino Unido, seguiu as vidas de 30 pessoas e estudou os comportamentos delas num contexto social, ao longo da sua evolução da infância à idade adulta. O estudo revelou que, ao contrário dos homens, o fundamental para manter uma amizade entre mulheres é a comunicação, e estar a par da vida uma da outra.

No entanto, ao observar as amizades e relações entre homens, concluiu que o segredo de uma amizade duradoura inclui idas a um bar com amigos. Beber um copo com amigos num ambiente relaxado mostrou-se mesmo essencial para sustentar uma amizade a longo prazo.

O contraste entre géneros é evidente, visto que uma amizade entre mulheres resulta se existir esforço para comunicar seja pessoalmente, ou pelo telemóvel. O especialista revelou ao The Times "Falar não tinha efeito nenhum nas relações entre o sexo masculino, de todo. O que sustentava a relação era fazer planos entre eles: ir ver jogos de futebol, ir a um bar."

O professor Dunbar concluiu ainda que, quando um dos amigos se muda para longe, a mulher provavelmente vai manter a relação através do contacto pelo telemóvel ou pelas redes sociais (…) No caso dos homens, "longe da vista, longe do coração". Eles simplesmente farão mais amizades para ir beber um copo."